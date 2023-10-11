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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۲۸

با ورود دستگاه قضائی؛

۷۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین در خوزستان تعیین تکلیف شدند

۷۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین در خوزستان تعیین تکلیف شدند

اهواز- رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با پیگیری این اداره کل، ۷۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین در گمرکات استان وارد مزایده شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای پیگیری سیاست رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار گمرکات خوزستان، پس از صدور مجوزهای محیط زیست و استاندارد و اخذ گزارش کارشناسی ۷۴ دستگاه خودروی سنگین و ماشین آلات راهسازی، این اموال وارد چرخه مزایده شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش مسئولین اداره فروش و ساماندهی اموال تملیکی استان، بیان کرد: به‌منظور جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، تعیین تکلیف سایر اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرک استان در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 5908761

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