۷۴ دستگاه خودروی سبک و سنگین در خوزستان تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای پیگیری سیاست رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار گمرکات خوزستان، پس از صدور مجوزهای محیط زیست و استاندارد و اخذ گزارش کارشناسی ۷۴ دستگاه خودروی سنگین و ماشین آلات راهسازی، این اموال وارد چرخه مزایده شده است.

وی ضمن تقدیر از تلاش مسئولین اداره فروش و ساماندهی اموال تملیکی استان، بیان کرد: به‌منظور جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، تعیین تکلیف سایر اموال موجود در انبارهای اموال تملیکی و گمرک استان در دستور کار قرار گرفته است.