حضور ایران در مجمع جهانی حکمرانی اینترنت در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: هوش مصنوعی (AI) و چالش‌های آن، از جمله موارد مطرح شده توسط نخست‌وزیر ژاپن و معاون دبیرکل سازمان ملل در مجمع حکمرانی اینترنت (IGF ۲۰۲۳) است.

وی افزود: حضور در مجامع بین‌المللی مرتبط با حکمرانی اینترنت فرصت مغتنمی برای تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی فضای مجازی است.

خوانساری ادامه داد: هوش مصنوعی (AI) و چالش‌های پیش روی در این حوزه، از جمله موارد مطرح شده توسط نخست‌وزیر ژاپن و آقای بیورن برگ، معاون دبیرکل سازمان ملل در نشست افتتاحیه بود.

وی در پایان گفت: در حاشیه مجمع با آقای یوشیدا، معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن در خصوص چگونگی گسترش همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور در حوزه ICT گفتگو شد.