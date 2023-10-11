حضور ایران در مجمع جهانی حکمرانی اینترنت در ژاپن

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: هوش مصنوعی (AI) و چالشهای آن، از جمله موارد مطرح شده توسط نخستوزیر ژاپن و معاون دبیرکل سازمان ملل در مجمع حکمرانی اینترنت (IGF ۲۰۲۳) است.
وی افزود: حضور در مجامع بینالمللی مرتبط با حکمرانی اینترنت فرصت مغتنمی برای تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی فضای مجازی است.
خوانساری ادامه داد: هوش مصنوعی (AI) و چالشهای پیش روی در این حوزه، از جمله موارد مطرح شده توسط نخستوزیر ژاپن و آقای بیورن برگ، معاون دبیرکل سازمان ملل در نشست افتتاحیه بود.
وی در پایان گفت: در حاشیه مجمع با آقای یوشیدا، معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن در خصوص چگونگی گسترش همکاریهای دوجانبه میان دو کشور در حوزه ICT گفتگو شد.
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