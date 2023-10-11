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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

رئیس سازمان فناوری اطلاعات مطرح کرد؛

حضور ایران در مجمع جهانی حکمرانی اینترنت در ژاپن

حضور ایران در مجمع جهانی حکمرانی اینترنت در ژاپن

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مجمع حکمرانی اینترنت (IGF ۲۰۲۳) که امسال به میزبانی کشور ژاپن در شهر کیوتو در حال برگزاری است؛ میزبان هیاتی تخصصی از جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در شبکه اجتماعی ویراستی گفت: هوش مصنوعی (AI) و چالش‌های آن، از جمله موارد مطرح شده توسط نخست‌وزیر ژاپن و معاون دبیرکل سازمان ملل در مجمع حکمرانی اینترنت (IGF ۲۰۲۳) است.

وی افزود: حضور در مجامع بین‌المللی مرتبط با حکمرانی اینترنت فرصت مغتنمی برای تبیین مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حکمرانی فضای مجازی است.

خوانساری ادامه داد: هوش مصنوعی (AI) و چالش‌های پیش روی در این حوزه، از جمله موارد مطرح شده توسط نخست‌وزیر ژاپن و آقای بیورن برگ، معاون دبیرکل سازمان ملل در نشست افتتاحیه بود.

وی در پایان گفت: در حاشیه مجمع با آقای یوشیدا، معاون وزیر امور داخلی و ارتباطات ژاپن در خصوص چگونگی گسترش همکاری‌های دوجانبه میان دو کشور در حوزه ICT گفتگو شد.

کد مطلب 5908828
هنگامه فروغی

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