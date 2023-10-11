نظارت بر بورس باید بیشتر شود/ عرضه نادرست مواد اولیه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی برادران در مصاحبه تلویزیونی در خصوص عرضه نامناسب مواد اولیه واحدهای صنعتی در بورس کالا اظهار کرد: باید عرضه و نظارت در بورس کالا بیشتر شود. این دغدغه‌ی جدی برای صاحبان صنایع است و انتظار داریم که برخی از شرکت‌های عرضه کننده مواد اولیه، سعی کنند به بهانه‌های مختلف مانند مهندسی عرضه قیمت مواد را تعدیل کنند و با ایجاد رقابت کاذب در بازار، به گران فروشی روی نیاورند.

معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: گاهی برای ایجاد عطش در بازار، عرضه مواد اولیه به درستی انجام نمی‌شود، بر این اساس انتظار داریم که فعالیت بورس کالا، به صورت شفاف، متوازن باشد و عرضه متناسب به صورت هفتگی انجام گیرد.

وی گفت: منابع صنایع بالادستی در درازمدت به صنایع پایین دست گره خورده، نباید سود صنایع پایین دست به حداقل برسد در حدی که کالاهایشان قابلیت صادرات نداشته باشد.

معاون وزیر صمت افزود: در سال گذشته ما یکی از صادرکنندگان رادیاتور فولادی بودیم هم اکنون به علت آنکه فولاد در جهان ارزان شده و تولید رادیاتور فولادی دیگر در کشور مزیت ندارد صادرات ما متوقف شده است. ما به نیابت از تولیدکنندگان موظف به پیگیری آن هستیم.

برادران با اشاره به اینکه تولید و ایجاد اشتغال رشد پیدا کرده است، افزود: نرخ بیکاری ما در صنعت به زیر ۱۰ درصد رسیده است.