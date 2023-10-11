به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، گردانهای قسام شاخه نظامی حماس اعلام کردند: حمله موشکی بزرگی علیه عسقلان انجام دادیم.

در این بیانیه آمده است: این حملات موشکی در پاسخ به ادامه آواره کردن غیرنظامیان از سوی اشغالگران انجام شده است.

این در حالی است که صدای آژیر خطر لحظه ای در عسقلان و اسدود در شمال غزه قطع نمی شود.

خبرنگار الجزیره از شنیده شدن صدای انفجارهای بزرگ در عسقلان و اسدود در شمال غزه خبر داد.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که یک ساختمان در عسقلان هدف حمله موشکهای شلیک شده از غزه قرار گرفته است.

این منابع اذعان کردند که سامانه گنبد آهنین نتوانسته است در برابر موشکهای شلیک شده کاری انجام دهد.