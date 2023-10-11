به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیهای ادعاهای برخی رسانههای غربی در مورد قتل و کشتار زنان و کودکان اسرائیلی به دست مبارزان قسام را تکذیب کرد.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
حماس به طور قاطعانه بر کذب بودن ادعاهای برخی رسانههای غربی همسو با روایت صهیونیستی که آخرین مورد آن ادعای قتل و کشتار کودکان و غیرنظامیان بود، تاکید و اعلام میکند که قسام و مقاومت مراکز امنیتی و نظامی را که اهدافی مشروع هستند، هدف قرار داده و فایلهای تصویری از میدان نبرد و دهها مورد سند و تصاویر منتشر شده توسط شهرکنشینان نیز ثابت میکند که ما از آسیب رساندن به غیرنظامیان و کودکان اجتناب کردیم.
رژیم اشغالگر از طریق بمباران هوایی و شلیک موشکهای ممنوعه بینالمللی تا این لحظه ۱۰۵۵ غیرنظامی فلسطینی از جمله بیش از ۳۰۰ کودک و ۲۰۰ زن را به شهادت رسانده و ۵۱۵۰ غیرنظامی دیگر که بیش از ۱۲۰۰ نفر از آنان کودک و ۱۰۰۰ نفر نیز زن هستند، را مجروح کرده است و دهها نفر از کادر پزشکی را هم شهید یا زخمی کرده است و هنوز هم دهها نفر از شهروندان اعم از زن و کودک و سالخورده زیر آوارها در حال جان دادن هستند. غیرنظامیان همچنان به شیوهای هدفمند مورد هدف قرار میگیرند و این رژیم اقدام به قطع برق و آب به روی ساکنان غزه کرده و مانع از ورود کمکهای غذایی و دارویی برای آنان میشود.
رژیم اشغالگر کشتار دستهجمعی را در حق ملت فلسطین در پیش گرفته است؛ آن هم در شرایطی که بعضی کشورها متأسفانه با روایات دروغین دشمن صهیونیستی همسو شده و چشم خود را بر حقایقی که جهانیان از طریق پخش مستقیم مشاهده میکنند، بستهاند.
رژیم اشغالگر صهیونیستی قوانینی جنایتکارانه قانون هنیبعل را در پیش گرفته که قتل اسرا و اسیر کنندگان را برایش مجاز میداند و این رژیم از اگوست سال ۲۰۱۴ با تکیه بر این قانون بیش از ۳۰۰ نفر را به قتل رسانده است و اکنون نیز سیاست زمین سوخته را با هدف قتل اسرا در دستور کار قرار داده است.
جنبش حماس از جهانیان دعوت میکند به مسئولیتهای خود عمل کرده و جلوی ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در هدف قرار دادن غیرنظامیان را گرفته و به جای باور کردن روایات دروغین و ساختگی این رژیم، از ملت فلسطین که به دنبال رهایی از شنیعترین اشغالگری تاریخ است، حمایت کنند.
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