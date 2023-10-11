حیفا هدف حمله قرار گرفت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: حملات هوایی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه در حالی ادامه دارد که اشغالگران صهیونیست مانند همیشه دست به ارتکاب جنایت نسل کشی زده و با استفاده از بمب‌های حاوی فسفر در برابر سکوت مجامع بین المللی به جنایات خود در غزه ادامه می‌دهند.

تعداد شهدای غزه به ۱۱۰۰ نفر رسید/ گلوله‌باران غزه توسط رژیم صهیونیستی از دریا

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که در نتیجه بمباران وحشیانه نوار غزه از سوی ارتش رژیم صهیونیستی تاکنون ۱۱۰۰ نفر شهید و ۵۳۳۹ فلسطینی دیگر زخمی شده‌اند.

افزایش تعداد صهیونیست‌های آمریکایی کشته‌شده در اراضی اشغالی به ۲۲ نفر

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش‌ ها، تاکنون دست‌ کم ۲۲ صهیونیست آمریکایی در سرزمین های اشغالی کشته شده‌ اند.

وی همچنین گفت که از ۱۷ شهروند دیگر آمریکایی نیز تا کنون خبری در دست نیست.

درگیری مبارزان فلسطینی و نظامیان صهیونیست در اطراف غزه

مبارزان فلسطینی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف نوار غزه با یکدیگر درگیر شدند.

برلین: قطر در آزادی اسرای اسراییل میانجیگری کند

آلمان از قطر خواست تا در آزادی اسرای صهیونیست میان اشغالگران قدس و حماس میانجیگری کند.

درگیری در مرز لبنان میان مبارزان مقاومت و نظامیان صهیونیست

مبارزان مقاومت و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک صهیونیستی مشرف به مرز لبنان با یکدیگر درگیر شدند.

خبرنگار المیادین گزارش داد که تحرکات نظامی بسیاری از سوی نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در این منطقه در جریان است.

خبرنگار المیادین اعلام کرد: از داخل شهرک صهیونیستی مشرف به مرز لبنان صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.

از سوی دیگر منابع عبری اعلام کردند که هدف از ارسال پهپاد از سمت لبنان به سوی اراضی اشغالی، هدف قرار دادن برخی مواضع نظامی در مرکز اراضی اشغالی بوده است.

مقامات صهیونیست از شهرک‌نشینان در شمال اراضی اشغالی خواستند که در محل اقامت خود بمانند، درها را قفل کنند و چراغ‌ها را خاموش کنند.

بیانیه دفتر آیت سیستانی درباره تحولات غزه

دفتر آیت الله سیستانی، مرجع عالیقدر دینی در نجف اشرف با صدور بیانیه ای به حملات رژیم صهیونیستی به غزه واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است: نوار غزه این روزها شاهد بمباران پیوسته و حملات بی نظیری است که منجر به شهید و مجروح شدن بیش از ۶ هزار غیرنظامی بی گناه، مهاجرت شمار زیادی از منازل خود، تخریب گسترده مناطق مسکونی و بمباران مناطقی شده است که دیگر برای مردم امن نیست. اسرائیل محاصره خفقان آوری شامل آب، غذا، دارو و سایر ضروریات زندگی اعمال کرده و بیشترین آزار و اذیت را نصیب اهالی آن منطقه که قدرت و دفاعی ندارند، کرده است گویا می خواهد از آنها انتقام بگیرد و شکست بزرگ و سنگین خود در درگیری های اخیر را جبران کند.

همچنین دفتر آیت الله سیستانی بیان کرد: این اقدامات در مقابل دیدگان همه جهان رخ می دهد و مانع و بازدارنده ای وجود ندارد، بلکه برخی از این اقدامات جنایت کارانه حمایت و آن را به بهانه و توجیه دفاع از خود حمایت می کنند. از همه جهان خواسته می شود در مقابل این توحش فجیع بایستند و مانع از گسترش اجرای طرح های نیروهای اشغالگر برای آسیب بیشتر به ملت مظلوم فلسطین شوند.

در این بیانیه آمده است: پایان دادن به تراژدی این ملت بزرگوار که از هفت دهه گذشته ادامه دارد، برای دستیابی به حقوق مشروع و از بین بردن اشغال و غصب سرزمینشان، تنها راه برقراری امنیت و صلح در این منطقه است و بدون آن مقاومت در برابر تجاوزکاران ادامه خواهد داشت و چرخه خشونت جان های بی گناه بیشتری را می گیرد.

حیفا هدف حمله قرار گرفت

گردان های القسام (شاخه نظامی حماس) امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: شهر حیفا در اراضی اشغالی را با موشک R۱۶۰ هدف قرار دادیم.

بر اساس اعلام این رسانه، آژیر خطر در حیفا به صدا درآمد و صدای انفجار نیز شنیده شده است.

به گزارش الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی نیز در این باره خبر داد: آژیرهای خطر به دلیل نفوذ پهپاد به حیفا، گیلبوع و کارمل به صدا درآمدند.

الجزیره در این باره اعلام کرد: رادیو اسرائیل خبر داد که ارتش مشخص نکرده است که آژیرهای خطر در حیفا ناشی از پرتابی از نوار غزه یا لبنان بوده است.

شاهدان عینی تایید کردند که صدای انفجار و اصابت راکت در جنوب حیفا را شنیده اند.

آژیر خطر در طبریا هم به صدا درآمد

منابع عبری زبان با اشاره به آژیر خطر در طبریا اعلام کردند که این شهر به شهر ارواح تبدیل شده است.

رخنه هوایی از لبنان به سمت اراضی اشغالی

در نتیجه پرواز ۱۵ پاراگلایدر از سمت لبنان به سوی اراضی اشغالی، آژیر خطر در تمامی شهرک‌های صهیونیستی شمال اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

منابع عبری زبان از فرود این پاراگلایدها در مناطق شمالی اراضی اشغالی و نفوذ مبارزان مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی این مناطق خبر می‌دهند.

الجزیره گزارش داد در جولان اشغالی نیز صدای آژیر هشدار به صدا درآمده است.

مقامات صهیونیست به شهرک‌نشینان صهیونیست اعلام کردند که در مناطقی که صدای هشدار آژیر به صدا درآمده در محل اقامت خود بمانند و از آن جا خارج نشوند.

الجزیره گزارش داد که جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز اراضی اشغالی با لبنان به پرواز درآمده‌اند.

کمی پیشتر المیادین گزارش داد که آژیرهای خطر در شهرک صهیونیستی «اویویم» واقع در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های عبری یک پهپاد که از خاک لبنان به هوا خاسته بوده وارد مناطق شمالی اراضی اشغالی در مرز با لبنان شده و به سوی شهرک صهیونیستی اویویم حرکت کرده است.

فرود هواپیمای آمریکایی حامل سلاح برای رژیم صهیونیستی

هشدار وزارت بهداشت غزه درباره تاثیر قطع برق بر بیماران

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که قطع‌نمودن جریان برق در این باریکه توسط رژیم صهیونیستی باعث ناتوانی در راه‌اندازی دستگاه‌های ضدعفونی و ایستگاه‌های تأمین اکسیژن و آب‌رسانی به بیمارستان‌ها خواهد شد.

همچنین این وزارت‌خانه تاکید کرد: قطعی برق به توقف خدمات دیالیز و ازدست‌رفتن ۱۱۰۰ بیمار کلیوی از جمله ۳۸ کودک که هفته‌ای ۳ بار به دیالیز نیاز دارند خواهد انجامید. ۱۰۰ نوزاد زودرس در بخش‌های کودکان نیز بر اثر قطعی برق در تأسیسات بهداشتی در معرض خطر قرار گرفته‌اند.

این نهاد فلسطینی تاکید کرد: قطعی برق به توقف خدمت‌رسانی ۵۸ آزمایشگاه و بانک خون خواهد انجامید. این در حالی است که هزاران زخمی و بیمار به آزمایش‌های پزشکی و خون‌رسانی نیاز مبرم دارند. قطعی برق خدمات تشخیصی کادر پزشکی در قبال چگونگی آسیب‌های وارده به زخمیان را متوقف خواهد کرد.

وزارت بهداشت فلسطین در ادامه این بیانیه اعلام کرد: بحران برق باعث از کار افتادن آسانسورها و در نتیجه دشواری جابجایی بیماران بالینی و زخمی‌ها در بیمارستان‌ها خواهد شد.

شنیده شدن صدای آژیر خطر در تل آویو

منابع عبری از شنیده شدن صدای آژیر خطر در تل آویو خبر دادند.

از سوی دیگر سرایا القدس اعلام کرد: هم اکنون تل آویو، اشدود و عسقلان را زیر بارانی از موشک قرار دادیم.

فرودگاه بن گوریون هدف قرار گرفت/ پروازها معلق شد

منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در تل آویو و هدف قرار گرفتن فرودگاه بن گوریون از سوی مقاومت فلسطین خبر دادند.

گردانهای قسام از هدف قرار گرفتن مجدد فرودگاه بن گوریون خبر داد و اعلام کرد که این در واکنش به هدف قرار دادن غیرنظامیان از سوی اشغالگران است.

قسام اعلام کرد که چندین موشک به فرودگاه بن گوریون شلیک کرده است.

به دنبال هدف قرار گرفتن این فرودگاه، چندین هواپیما نتوانستند در این فرودگاه فرود آیند.

منابع صهیونیست اعلام کردند که پرواز از فرودگاه بن گورین پس از حمله موشکی مقاومت متوقف شده است.

شبکه الجزیره هم از شنیده شدن صدای آژیر خطر در تل آویو و حومه آن و نیز انفجارهای شدید خبر داد.

یک ساختمان در منطقه ریشون لتسیون در تل آویو به طور مستقیم هدف حمله موشکی مقاومت قرار گرفته است.

رسانه های رژیم صهیونیستی از برخاستن دود از یکی از برج های تل آویو پس از حمله موشکی خبر دادند.

بیانیه حماس در رد دروغ‌پردازی رسانه‌های غربی علیه مقاومت

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین با صدور بیانیه‌ای دروغ پردازی رسانه‌های غربی علیه مقاومت در زمینه قتل زنان و کودکان صهیونیست را تکذیب کرد.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای ادعاهای برخی رسانه‌های غربی در مورد قتل و کشتار زنان و کودکان اسرائیلی به دست مبارزان قسام را تکذیب کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است: حماس به طور قاطعانه بر کذب بودن ادعاهای برخی رسانه‌های غربی همسو با روایت صهیونیستی که آخرین مورد آن ادعای قتل و کشتار کودکان و غیرنظامیان بود، تاکید و اعلام می‌کند که قسام و مقاومت مراکز امنیتی و نظامی را که اهدافی مشروع هستند، هدف قرار داده و فایل‌های تصویری از میدان نبرد و ده‌ها مورد سند و تصاویر منتشر شده توسط شهرک‌نشینان نیز ثابت می‌کند که ما از آسیب رساندن به غیرنظامیان و کودکان اجتناب کردیم. رژیم اشغالگر از طریق بمباران هوایی و شلیک موشک‌های ممنوعه بین‌المللی تا این لحظه ۱۰۵۵ غیرنظامی فلسطینی از جمله بیش از ۳۰۰ کودک و ۲۰۰ زن را به شهادت رسانده و ۵۱۵۰ غیرنظامی دیگر که بیش از ۱۲۰۰ نفر از آنان کودک و ۱۰۰۰ نفر نیز زن هستند، را مجروح کرده است و ده‌ها نفر از کادر پزشکی را هم شهید یا زخمی کرده است و هنوز هم ده‌ها نفر از شهروندان اعم از زن و کودک و سالخورده زیر آوارها در حال جان دادن هستند. غیرنظامیان همچنان به شیوه‌ای هدفمند مورد هدف قرار می‌گیرند و این رژیم اقدام به قطع برق و آب به روی ساکنان غزه کرده و مانع از ورود کمک‌های غذایی و دارویی برای آنان می‌شود. مقام ترکیه‌ای خطاب به نتانیاهو: روزی تو هم به هلاکت می‌رسی! معاون وزیر آموزش ترکیه با بازنشر پیامی از نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در فضای مجازی به او هشدار داد که «روزی به تو هم شلیک می‌شود.» «نظیف یلماز»، معاون وزیر آموزش ترکیه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) به «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی هشدار داد که روزی او هم با شلیک گلوله به «هلاکت» می‌رسد. یلماز در واکنش به پیام نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نوشت: روزی به تو هم شلیک خواهند کرد و به هلاکت خواهی رسید.» نتانیاهو با انشتار حملات وحشیانه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم بی‌گناه نوشته بود «(عملیات) با تمام قوا ادامه دارد.» اردوغان: قطع آب‌وبرق و تخریب زیرساخت‌ها در غزه، کشتار جمعی است رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه اعلام کرد که جهان نمی‌تواند ادامه تراژدی انسانی در منطقه را تحمل کند. «رجب طیب اردوغان»، رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به حملات مداوم جنگنده‌های به نوار غزه و کشتار مردم بی‌گناه اعلام کرد که هر جنگی که شامل قطع آب، برق و جاده‌ها و تخریب زیرساخت‌ها، عبادتگاه‌ها و مدارس شود، کشتار جمعی نامیده می‌شود. وی دراین‌باره افزود: جهان نمی‌تواند ادامه تراژدی انسانی در منطقه را تحمل کند؛ همه باید از تصمیماتی که هدف آن مجازات دسته‌جمعی مردم فلسطین، مانند قطع کمک‌های بشردوستانه اجتناب کنند. اردوغان در ادامه گفت: اسرائیل نباید فراموش کند که اگر مانند یک سازمان و نه یک دولت عمل کند، در نهایت مانند یک سازمان با آن رفتار خواهد شد. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین افزود که «حملات نامتناسب آن به غزه، بدون هرگونه مبنای اخلاقی، ممکن است اسرائیل را در موقعیتی غیرمنتظره و نامطلوب در نظر جامعه جهانی قرار دهد. ما هیچ اقدام یا حمله‌ای علیه غیرنظامیان را تأیید نمی‌کنیم و معتقدیم که جنگ اخلاقی دارد و همه طرف‌ها باید به این اخلاق احترام بگذارند.



نیویورک‌تایمز: «طوفان الاقصی» اسرائیل را با معضل اصلی و بنیادی‌اش روبرو کرده است روزنامه آمریکایی «نیویورک‌تایمز» در گزارشی نوشت که عملیات «طوفان الاقصی» بار دیگر رژیم صهیونیستی را مجبور به رویارویی با مناقشه‌ای می‌کند که از زمان شکل‌گیری این رژیم با آن مواجه بوده است. در این گزارش آمده است: حمله گروه حماس که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده، یک شوک روانی شدید به اسرائیل وارد کرده است. آثار روانی این حمله به حدی شدید بوده که تمام نهادهای اصلی و مهم اسرائیلی از جمله دولت، ارتش، سرویس‌های اطلاعاتی، و توانایی این رژیم برای کنترل میلیون‌ها فلسطینی که در اسرائیل زندگی می‌کنند زیر سؤال رفته است. جنگی که با حمله حماس آغازشده تاکنون جان صدها اسرائیلی را گرفته است، اگرچه جنگ فعلی که با حمله حماس آغاز شد مانند جنگ‌های ۱۹۴۸ که برای بنیان گذاشتن اسرائیل درگرفت و یا جنگ یوم کیپور در سال ۱۹۷۳ یک مبارزه وجودی برای بقای اسرائیل نیست؛ اما واقعیت این است حمله حماس با گذشت ۷۵ سال از جنگ ۱۹۴۸ و نیم‌قرن از جنگ ۱۹۷۳ یادآور وحشت همان دوران برای اسرائیل است. شدت درگیری‌ها، تصرف دوباره روستاها و افزایش تعداد کشته‌های اسرائیلی توسط مبارزان فلسطینی نمود همان وحشت هستند.

حملات سنگین موشکی به عسقلان

منابع خبری از حملات موشکی شدید مقاومت فلسطین به شهرک های اطراف غزه به ویژه عسقلان و اشدود خبر دادند. مقاومت فلسطین در موج جدید حملات به شهرک های صهیونیست نشین، عسقلان را موشکباران کرد.

صدای آژیر خطر در شهرک های اطراف غزه و عسقلان شنیده می شود.

عملیات تیراندازی در بیت لحم/ یک صهیونیست زخمی شد

منابع محلی دقایقی پیش از وقوع یک عملیات ضد صهیونیستی جدید در بیت لحم (مرکز کرانه باختری) خبر دادند. منابع عبری زبان از وقوع عملیات تیراندازی در نزدیکی ایست بازرسی نفق در نزدیکی بیت لحم خبر دادند.

به گفته این منابع، در این عملیات یک صهیونیست زخمی شده است. نیروهای امنیتی اسرائیلی به سمت مجری عملیات تیراندازی کردند. وضعیت مجری عملیات هنوز مشخص نیست.

این در حالی است که از آغاز عملیات طوفان الاقصی رژیم صهیونیستی حملات خود به مناطق مختلف کرانه باختری شدت بخشیده است. وزارت بهداشت فلسطین در این باره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که شهدای کرانه باختری نیز به ۲۳ نفر و شمار مجروحان به ۱۳۰ نفر افزایش یافته است.

حملات موشکی به گذرگاه ایرز

مقاومت همچنین گذرگاه ایرز در مرز غزه و اراضی اشغالی را هدف حملات موشکی قرار داد.

منابع عبری: شمار کشته شدگان اسرائیلی قابل افزایش است

این درحالی است که رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: شمار کشته شدگان اسرائیلی قابل افزایش است. شهرک‌هایی در اطراف غزه است که ما هنوز وارد آن نشده ایم.

حضور مقامات ارشد آمریکایی در اراضی اشغالی

همزمان اعلام شد که منابع ارشد آمریکایی طی ساعات آتی به اراضی اشغالی وارد خواهند شد.

افزایش شمار شهدا و مجروحان در غزه / ۱۰۵۵ شهید و ۵۱۸۴ زخمی

منابع فلسطینی از افزایش شمار شهدا و مجروحان غزه در پی تداوم حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی خبر می‌دهند.

وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای حمله به غزه تا این لحظه به ۱۰۵۵ نفر رسیده است. شمار مجروحان به ۵۱۴۸ نفر رسیده است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای اعلام کرد که تا این لحظه ۲۶۸۷ نقطه را در نوار غزه بمباران کرده است.

سخنگوی ارتش صهیونیستی نیز اظهار داشت که منطقه پیرامونی غزه منطقه نظامی بسته اعلام شده است و به صهیونیست‌ها نسبت به ورود به این منطقه هشدار داد و گفت که این ورود به علت خطرات آن برای نیروهای ارتش و درگیری جاری آن با مسلحین ممنوع است.

بیرون کشیدن اجساد ۱۰ شهید دیگر از زیر آوار

نیروهای امدادرسان دقایقی پیش اجساد ۱۰ شهید دیگر را از زیر آوار در محله الکرامه در شهر غزه بیرون کشیدند.

تا این لحظه شمار شهدای حمله جنگنده‌های اسرائیلی به چند ساختمان مسکونی در این منطقه به ۲۰ نفر افزایش یافت.

مواضع صهیونیست‌ها در شمال اراضی اشغالی هدف موشک‌های هدایت‌شونده قرار گرفت / بیانیه حزب الله لبنان

پایگاه خبری عبری زبان والا اعلام کرد که در حادثه شلیک موشک کورنت به سمت یک برج نظامی اسرائیلی در مرز بین لبنان و فلسطین اشغالی تعدادی نظامی اسرائیلی زخمی شدند.

یک مسئول بلندپایه صهیونیست در گفتگو با شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که حادثه شلیک موشک کورنت به سمت پایگاه اسرائیلی در مرز با لبنان قواعد بازی را تغییر خواهد داد.

حزب الله لبنان در پی این رخداد در بیانیه‌ای در رابطه با درگیری‌های مرز لبنان و فلسطین اشغالی و حملات ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، مسئولیت این حمله با استفاده از موشک‌های هدایت شونده (کورنت) را پذیرفت و تاکید کرد که این عملیات در پاسخ به تجاوز صهیونیست‌ها در روز دوشنبه که به شهادت سه مبارز مقاومت منجر شد، انجام شده است.

تظاهرات مردم ایتالیا در محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه

هزاران نفر از مردم ایتالیا با تجمع در شهر میلان ضمن حمایت از مبارزه مردم فلسطین، جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه را محکوم کردند.

در ادامه حمایت‌های جهانی از مردم فلسطین و محکومیت جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه، هزاران نفر از مردم ایتالیا با تجمع در شهر میلان، ضمن حمایت از مبارزه گروه‌های مقاومت فلسطین علیه صهیونیست‌ها، جنایت‌های ارتش صهیونیستی در نوار غزه و کشتار مردم بی‌گناه را محکوم کردند.

صدها نظامی فرانسوی برای جنگ علیه غزه وارد اراضی اشغالی شدند

وبگاه میدل ایست آی در گزارشی از انتقال صدها نظامی فرانسوی که دارای تابعیت مضاعف اسرائیلی هستند، به اراضی اشغالی جهت مشارکت در جنگ علیه غزه خبرداد.

رسانه‌های عبری روز گذشته از طرح ارتش رژیم صهیونیستی برای انتقال صدها نظامی از اروپا و آمریکا به اراضی اشغالی خبر داده بودند.

بنابراین گزارش، در پی ناتوانی ارتش رژیم صهیونیستی برابر مقاومت فلسطین، سران رژیم صهیونیستی با فراخواندن نظامیان ذخیره خود تلاش دارند قوای خود را تقویت کنند.

در همین رابطه، وبگاه میدل ایست آی امروز گزارش داد که صدها نظامی فرانسوی برای پیوستن به ارتش رژیم صهیونیستی در نبرد علیه غزه، وارد اراضی اشغالی شده اند.

در این گزارش از این اقدام با عنوان مشارکت فرانسه در جنایات رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان یاد شده و آمده است: این نظامیان فرانسوی از اعضای نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل هستند که تابعیت مضاعف اسرائیلی را نیز دارا هستند.

استفاده از موشک‌های هدایت شونده علیه غیرنظامیان در غزه

در جدیدترین دور تجاوزات رژیم صهیونیستی، طی حمله جنگنده‌های این رژیم به غرب خان یونس و بمباران ساختمانی مسکونی در این منطقه، دو فلسطینی از جمله یک کودک شهید شدند.

منابع عبری زبان اعلام کردند که ارتش رژیم صهیونیستی برای اولین بار از زمان جنگ لبنان در سال ۲۰۰۶، برای بمباران غزه از موشک‌های هدایت‌شونده پیشرفته استفاده کرده است.

مدیر بیمارستان شفا در غزه نیز در گفتگو با تلویزیون العربی تاکید کرد که سوخت باقی مانده در این بیمارستان نهایتاً برای ۴ روز دیگر فعالیت ژنراتورهای آن کفایت می‌کند و این بیمارستان بدون برق به قبرستانی دسته‌جمعی تبدیل خواهد شد.

این در حالی است که بنابر اعلام منابع فلسطینی، سوخت تنها نیروگاه برق غزه نیز در حال اتمام است و این مساله وضعیت امدادرسانی به مجروحان در غزه را به طور جدی در معرض خطر قرار می‌دهد.

نیروگاه برق غزه تا ساعاتی دیگر از کار می‌افتد

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروگاه تولید برق غزه تا ساعاتی دیگر به طور کامل از کار خواهد افتاد. در این بیانیه آمده است که نوار غزه در معرض وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ قرار دارد.

در صورت از کار افتادن نیروگاه تولید برق غزه، این باریکه کاملاً در تاریکی فرو خواهد رفت و امدادرسانی به مجروحان و ارائه خدمات اساسی به ساکنان این منطقه مختل خواهد شد.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه تاکید کرد که جان بیش از دو میلیون نفر در نوار غزه در خطر است و ما خواستار تحرک فوری جامعه جهانی و نهادهای بشردوست برای توقف جنایت و قتل عام فلسطینیان در غزه هستیم.

در همین رابطه، ظافر ملحم رئیس شرکت برق غزه اعلام کرد که تنها ۳۰۰ هزار لیتر سوخت در نیروگاه تولید برق غزه باقی مانده که صرفاً برای ۱۰ الی ۱۲ ساعت فعالیت این نیروگاه کفایت می‌کند.

شهادت شماری از اعضای خانواده فرمانده قسام / مساجد و دانشگاه‌های غزه زیر بمباران

جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی بامداد امروز چهارشنبه خانه پدری محمد ضیف فرمانده کل گردان‌های قسام را در خان یونس در جنوب نوار بمباران کردند.

در این حمله شماری از اعضای خانواده ضیف به شهادت رسیدند. منابع محلی اعلام کردند که این حمله منجر به شهادت برادر، فرزند و نوه محمد ضیف شده است.

جنگنده‌های اسرائیلی اطراف مسجد عبدالله عزام در غرب خان یونس را هدف قرار دادند. دانشگاه اسلامی در غرب غزه نیز هدف حمله جنگنده‌های اسرائیلی قرار گرفت.

ضربه بی‌سابقه «طوفان الاقصی» به اقتصاد رژیم صهیونیستی / برجای ماندن خسارت چندین میلیاردی

رسانه‌های عبری زبان اذعان کردند که خسارات مالی وارد شده به رژیم صهیونیستی در جریان عملیات طوفان الاقصی شدیدترین خسارات مالی در تاریخ این رژیم جعلی به شمار می‌رود.

این رسانه‌ها گزارش دادند: خسارات وارد شده به شهرک‌های اطراف نوار غزه بسیار گسترده است. ۲۰ شهرک تخریب شده و بخش زیادی از آنها به صورت کامل سوخته‌اند. کارمندان سازمان مالیات برآورد کرده‌اند که تنها در روز نخست جنگ، مناطق نزدیک به نوار غزه متحمل یک خسارت ۳ میلیارد شِکِلی شده‌اند.

در ادامه این گزارش آمده است: در هیچکدام از جنگ‌های گذشته شاهد برجای ماندن این حجم از خسارات مالی نبوده‌ایم. یک منبع بلندپایه در امور مالی رژیم صهیونیستی تاکید کرده است که برخی شهرک‌ها به صورت کامل ویران شده و سوخته‌اند و باید از نو بنا شوند.

رسانه‌های عبری زبان تاکید کردند: برخی ساختمان‌های شهرک‌های اطراف نوار غزه باید کاملاً از بین برود و مجدداً بنا شود. شاهد سوخته شدن زیرساخت‌ها و صدها خودرو در این منطقه هستیم. زمین‌های کشاورزی در اطراف نوار غزه دیگر قابلیت کشت و زراعت تا مدت طولانی ندارند.

در ادامه این گزارش آمده است: خسارات مالی غیرمستقیم مانند ضررهای وارد آمده به بخش گردشگری نیز وجود دارد که تا مدتهای طولانی تأثیر منفی بر اقتصاد اسرائیل می‌گذارد.

پیش از این بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که یک طرح اضطراری برای فروش ارز خارجی به مبلغ ۳۰ میلیارد شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) را با هدف ممانعت از کاهش شدید ارزش شِکِل اجرا می‌کند.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی همچنین تاکید کرد که در آینده نزدیک تا حد لازم در بازار فعالیت خواهد کرد تا نوسانات نرخ ارز شِکِل را آرام و نقدینگی لازم برای ادامه فعالیت منظم بازارها را تأمین کند.

«امیر یارون»، رئیس بانک مرکزی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این بانک بلافاصله ۳۰ میلیارد دلار خواهد فروخت و در صورت لزوم، ۱۵ میلیارد دلار اضافی از طریق معاملات سوآپ تزریق خواهد کرد.

رویترز گزارش داده بود که ارزش شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به پایین‌ترین حد خود طی ۸ سال گذشته رسیده به طوری که بیش از ۳ درصد مقابل دلار سقوط کرده است.

رسانه‌های عبری زبان گزارش دادند که قیمت دلار به حدود ۳.۹۲ شکل رسیده است.

هشدار نسبت به فاجعه انسانی قریب‌الوقوع در نوار غزه

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه اعلام کرد که این منطقه با یک فاجعه انسانی در سایه تعطیلی شرکت برق به صورت کامل طی ساعات آتی رو به رو است.

بر اساس بیانیه این دفتر، با توقف کامل تولید برق در غزه به دلیل اتمام سوخت لازم، این منطقه به صورت کامل در تاریکی فرو رفته و ارائه خدمات حیاتی که بر پایه استفاده از برق انجام می‌شود مانند خدمات پزشکی مختل خواهد شد.

در این بیانیه آمده است: اوضاع فاجعه بار در نوار غزه باعث به وجود آمدن بحران انسانی در این منطقه در سایه تداوم حملات رژیم صهیونیستی و تخریب منازل مسکونی با استفاده از صدها تن مواد منفجره خواهد شد. این وحشیانه ترین مجازات دسته جمعی علیه غیرنظامیان بی گناه در طول تاریخ معاصر به شمار می‌رود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: از جامعه بین الملل و نهادهای امدادرسان می‌خواهیم هر چه سریع‌تر برای توقف این جنایت ضدبشری و کشتار دسته جمعی وارد عمل شوند. از سوی دیگر وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد که آمار شهدا و مجروحان حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه افزایش یافته است.

این وزارتخانه تاکید کرد که تاکنون ۹۵۰ تن از مردم فلسطین در جریان حملات رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیده اند. تعداد مجروحان این حملات به بیش از ۵ هزار زخمی رسیده است.

حملات رژیم صهیونیستی علیه شمال نوار غزه

حملات هوایی رژیم صهیونیستی به نوار غزه برای چندمین روز پیاپی ادامه دارد به طوری که جنگنده‌های ارتش این رژیم ساعتی قبل شمال نوار غزه را بمباران کردند.

این جنگنده‌ها همچنین یک موضع متعلق به نیروهای مقاومت در مرزهای مشترک میان فلسطین و مصر در رفح را هدف قرار دادند.

شبکه فلسطین الیوم از انتقال فلسطینی‌های زخمی شده از جمله کودکان به مراکز درمانی خبر داد.

نسل کشی فلسطینی‌ها با بمب‌های حاوی فسفر

محمود بصل سخنگوی نهاد دفاع مدنی در غزه در گفتگو با المیادین تاکید کرد: تعداد زیادی از شهدای فلسطینی در شمال نوار غزه وجود دارند اما ما نمی‌توانیم به آنها دسترسی پیدا کنیم.

وی در ادامه افزود: اشغالگران صهیونیست مرتکب جنایت نسل کشی شده و در تجاوزات خود علیه غزه از بمب‌های حاوی فسفر استفاده می‌کنند. این نسل کشی از سوی اشغالگران صهیونیست بدون هیچ مداخله‌ای از سوی کشورهای عربی صورت می‌گیرد.

محمود بصل تصریح کرد: متجاوزان اسرائیلی جنایات زیادی مرتکب شده اند که آخرین آنها تخریب کامل محله الرمال بود؛ محله‌ای که تا حدودی یک منطقه امن به شمار می‌رفت.

هدف قرار دادن خودروهای امداد رسان و مراکز درمانی

وزارت بهداشت فلسطین نیز اعلام کرد: اشغالگران صهیونیست عمداً نیروهای امدادرسانی و کادر درمان و مراکز پزشکی و همچنین خودروهای امدادی را هدف قرار می‌دهند.

این وزارتخانه تاکید کرد: نیروهای پزشکی در شرایط خطرناک و ناایمن فعالیت کرده و تاکید دارند که وظایف خود را در قبال ملتشان انجام دهند.

وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد: از طرف‌های بین المللی می‌خواهیم اقدامات مؤثر برای حمایت از نیروهای پزشکی و مراکز درمانی اتخاد کنند.

از سوی دیگر دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که شرکت تولید برق در این منطقه در پی نبود سوخت لازم، طی چند ساعت آینده کاملاً تعطیل می‌شود.

افزایش آمار نظامیان صهیونیست کشته شده در عملیات طوفان الاقصی

از سوی دیگر رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اسامی ۱۴ نظامی صهیونیست دیگر که در جریان نبرد طوفان الاقصی به هلاکت رسیده اند را منتشر کرد.

با انتشار این اسامی، تعداد نظامیان صهیونیست کشته شده در جریان عملیات نیروهای فلسطینی به ۱۶۹ تن افزایش یافت.