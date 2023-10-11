۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۱

کشتاری که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در خان‌یونس مرتکب شدند

منابع خبری اعلام کردند که جنگنده های رژیم صهیونیستی در خان‌یونس مرتکب کشتار جمعی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین با اشاره به حملات شدید هوایی رژیم صهیونیستی به غزه اعلام کرد: جنگنده های اشغالگران، مرتکب کشتار در خان یونس شده اند.

جنگنده های رژیم صهیونیستی، بمبهای فسفری به منازل در شمال غزه شلیک می کنند.

از سوی دیگر وزارت بهداشت غزه اعلام کرد: ما خواهان حمایت بین المللی فوری از تیم های اورژانسی و بیمارستانها هستیم.

وزارت بهداشت غزه بیان کرد: حدود ۶۰ درصد از مجروحان بمباران غزه کودکان و زنان هستنند.

همزمان منابع فلسطینی از آتش سوزی مهیب در انبار چوب در شرق جبالیا در نتیجه بمباران متوالی رژیم صهیونیستی به غزه خبر دادند.

