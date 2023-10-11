نیروگاه برق از کار افتاد/ غزه آب و برق ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین اعلام کرد نیروگاه تولید برق غزه از کار افتاد.

بر اساس این گزارش، با از کار افتادن تنها نیروگاه برق در غزه، جریان برق در غزه به طور کامل قطع شد.

خبرنگار المیادین در غزه اعلام کرد: با از کار افتادن این نیروگاه، غزه امروز بدون برق، آب و ارتباطات است.

ساعاتی قبل، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه در بیانیه‌ای اعلام کرده بود: نیروگاه تولید برق غزه تا ساعاتی دیگر به طور کامل از کار خواهد افتاد.نوار غزه در معرض وقوع یک فاجعه انسانی بزرگ قرار دارد. در صورت از کار افتادن نیروگاه تولید برق غزه، این باریکه کاملاً در تاریکی فرو خواهد رفت و امدادرسانی به مجروحان و ارائه خدمات اساسی به ساکنان این منطقه مختل خواهد شد.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه تاکید کرده بود: جان بیش از دو میلیون نفر در نوار غزه در خطر است و ما خواستار تحرک فوری جامعه جهانی و نهادهای بشردوست برای توقف جنایت و قتل عام فلسطینیان در غزه هستیم.

در همین رابطه، ظافر ملحم رئیس شرکت برق غزه اعلام کرده بود که تنها ۳۰۰ هزار لیتر سوخت در نیروگاه تولید برق غزه باقی مانده که صرفاً برای ۱۰ الی ۱۲ ساعت فعالیت این نیروگاه کفایت می‌کند.