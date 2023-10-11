اعزام ۶۵۰ مبلغ از قم به بقاع متبرکه گیلان طی یک سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ستار علیزاده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست مدیران اوقاف گیلان با استاندار این استان در سالن غدیر استانداری اظهار کرد: مبلغ ۱۵ میلیارد تومان طبق نیات واقف از سال گذشته تاکنون هزینه شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح قرار دوازدهم در اوقاف افزود: در این طرح که شامل تأمین جهیزیه، کمک تحصیلی، بسته‌های معیشتی و … است بیش از ۲۵ میلیارد تومان جمع آوری و هزینه شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گیلان از کمک ۴۵ میلیارد تومانی مردم به بقاع متبرکه استان خبر داد و اضافه کرد: این کمک‌های مردمی به بقاع متبرکه بیشتر غیرنقدی بوده است.

حجت الاسلام علیزاده از ثبت ۲۸ وقف جدید در گیلان خبر داد و بیان کرد: از این تعداد بیش از ۸۴ میلیارد تومان از سال گذشته تاکنون وقف صورت گرفته است.

وی از راه اندازی بازارچه محلی در بقاع متبرکه خبر داد و افزود: این طرح در ۲۲ بقعه گیلان اجرا می‌شود که ۱۵۰۰ نفر در این بخش آموزش و فعالیت می‌کنند.

مدیرکل اوقاف گیلان از توزیع ۱۶۰۰ بسته کمک تحصیلی در استان خبر داد و اضافه کرد: این تعداد بسته‌های کمک تحصیلی شامل لوازم تحریر، لباس و و کتاب، بین دانش آموزان بی بضاعت گیلان توزیع شد.

حجت الاسلام علیزاده از اعزام ۶۵۰ مبلغ از قم به بقاع متبرکه استان گیلان خبر داد و بیان کرد: بیش از ۱۰۰ مبلغ به صورت ثابت در بقاع متبرکه فعال هستند و ۶۵۰ مبلغ در طول سال به گیلان اعزام شده است.

وی با تاکید بر لزوم رونق بخشی محافل قرآنی در گیلان، افزود: بیش از ۳۰۰ محفل انس با قرآن در گیلان برگزار شد.