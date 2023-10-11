به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، نمایشنامه خوانی «زندانی خیابان دوم» به نویسندگی نیل سایمون، ترجمه شهرام زرگر، کارگردانی فائقه محمدزاده و تهیه کنندگی سیدمحمدصادق سیادت ۲۲ مهر ماه، ساعت ۲۱ در تماشاخانه اهورا روی صحنه خواهد رفت.

مهدی توکلی‌نیا، میچکا خدابنده‌لو، روژان رضوانیان، فریبا طاهری، رامتین مقدادی، مریم ناصرخاکی بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند. همچنین این نمایشنامه خوانی با صدای پویا پورهمدانی، بهنام سرلک، فرزاد احدی و حمیدرضا محمدحسینی اجرا خواهد شد.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: مردی در میانه‌ میانسالی دچار بحران بیکاری شده و به دلیل فشار ناشی از اتفاقات پیش آمده و پیدا نکردن شغل جدید به تدریج دچار مشکلات روحی و روانی می‌شود؛ در این بین همسر فداکارش برای نجات زندگی مشترکشان تمام تلاش خود را کرده و حتی سعی در بهبود شرایط همسر خود با کمک گرفتن از بستگانش دارد.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به موسیقی زنده: مهدی لوئیا، مجری طرح: موسسه فرهنگی و هنری کهکشان هنر، دستیار کارگردان: مهسا بیات، گریم: سپهر بهرامیان، منشی صحنه: گلنوش بخشی، مدیر روابط عمومی و عکاس: محسن بیده، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصالح سیادت، طراح پوستر: استودیو رد و نور و صدا: علی صابری اشاره کرد.