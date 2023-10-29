به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، نمایش «خان‌سرا» به نویسندگی و کارگردانی بهار داورزنی و تهیه‌کنندگی آرزو لطفی از روز یکشنبه ۷ آبان، هر شب ساعت ۱۹ در تماشاخانه اهورا روی صحنه می‌رود.

در نمایش «خان‌سرا»، مهرسا اسدی، حلما ایمانی، النا حکیم‌زاده، دینا خاکبازان، النا خاکبازان، یسنا دولتی، غزل شریفی، محنا سیدی، گندم شیخی، غزل عبادی، آیلار عباسی به ایفای نقش خواهند پرداخت.

در خلاصه داستان این اثر نمایشی آمده است: «عمارت خان که واسه خودش برو بیایی داشت؛ از بد روزگار مادر ماهور همسر خان فوت شدند و خان ازداوج مجدد فرمودند و از کوکب همسر دوم صاحب فرزندی شدند؛ کوکب زن بدجنسی است و نقشه‌ای برای بیرون کردن ماهور می‌کشد اما کلفت‌ها باخبر از نقشه می‌شوند و خودشان به همراه ماهور دست کوکب را رو می‌کنند. اما خان از دنیا می‌روند و خان‌سرا … .»

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به مدیر تولید: آرمین اقراری، دستیار کارگردان: محمد طاهری، گروه موسیقی: سارا صادق‌زاده، شیرین یارندی، مجری گریم: نگار امیدعلی، مدیر صحنه و اتاق فرمان: هدیه ایرانیان، روابط عمومی: سیدمحمدصادق سیادت؛ عکاس: پریسا لطفی؛ طراح پوستر: فرشته علیجانی اشاره کرد.

علاقمندان جهت خرید بلیت این نمایش می‌توانند تا ۱۱ آبان به سایت تیوال و یا گیشه تماشاخانه اهورا به آدرس میدان هفت‌تیر، ابتدای خیابان مفتح جنوبی مراجعه کنند.