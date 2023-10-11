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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۳۳

«غرب غم‌زده» خوانش می‌شود

«غرب غم‌زده» خوانش می‌شود

نمایشنامه‌خوانی «غرب غم‌زده» به نویسندگی مارتین مک دونا و کارگردانی علیرضا ابوطالبی شنبه ۲۲ مهر در تماشاخانه هیلاج برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه‌خوانی «غرب غم‌زده» به نویسندگی مارتین مک‌دونا با ترجمه بهرنگ رجبی و کارگردانی علیرضا ابوطالبی روز شنبه ۲۲ مهر ساعت ۲۱ در تماشاخانه هیلاج اجرا می‌شود.

حنیف ابراهیمی، آیدین گلیچ، سپهر شعبانی، حدیث بیابانی و معصومه طهماسبی بازیگران این نمایشنامه‌خوانی هستند که تهیه‌کنندگی آن بر عهده پوریا رستمی است.

در خلاصه این اثر آمده است: کُلمَن و وَلین ۲ برادری هستند که پس از مرگ پدرشان، با هم زندگی می‌کنند. آن‌ها هیچ سازگاری با هم ندارند و مدام در حال بحث و درگیری هستند. درگیری‌های آن‌ها گاهی خیلی جدی می‌شود و به تهدید با چاقو و اسلحه هم می‌رسد. پدر وِلش کشیش جوانی است که در همان دهکده زندگی می‌کند. او تلاش فراوانی می‌کند تا این ۲ برادر را به صلح و دوستی دعوت کند. اما با فاش شدن اسراری تکان‌دهنده درباره‌ آن‌ها و سایر اهالی دهکده، کشیش چاره‌ای نمی‌بیند جز اینکه تصمیمی جدی بگیرد، تصمیمی که عواقب چندان خوشایندی ندارد.

کد مطلب 5908965
آروین موذن زاده

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