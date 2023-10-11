۴۰۰۰ نشان حلال تا پایان امسال صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احساس ساده ظهر چهارشنبه در همایش تبیین استانداردهای دانش بنیان و نانو نماد استان مرکزی، با یادآوری بازار یک میلیارد و ۲۳ میلیون نفری حلال در جهان گفت: در این بازار یک ظرفیت تجاری بالا در حوزه مواد غذایی، منسوجات و لوازم بهداشتی وجود دارد که به طور حتم در این بازار رونق چشمگیری برای شرکتهای تولیدی به همراه ندارد.
وی با بیان اینکه سه ماه امسال یک هزار نشان حلال استاندارد در کشور صادر شد، افزود: انتظار میرود تعداد این نشانها تا پایان سال به چهار هزار نشان و افزایش این تعداد تا ۱۰ هزار نشان برسد.
وی ادامه داد: مبارزه با فساد از برنامههای دولت سیزدهم بوده و این سازمان در حوزه نشان حلال نیز ورود کرده که در روند صدور آن شاخصهای بسیاری مورد ارزیابی قرار میگیرد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران انحصار نشان حلال را در اختیار سازمان استاندارد عنوان کرد و گفت: نشان حلال جمهوری اسلامی ایران در مؤسسه اسمیک که ۵۷ کشور جهان عضو آن هستند، مورد تأیید بوده و جمهوری اسلامی ایران در این بازه زمانی جزو ۱۳ کشور عضو هیأت مدیره و هشت کشور کارگروه حاکمیتی این مؤسسه درآمده است.
وی افزود: آزمایشگاههای سازمان استاندارد برای صدور نشان حلال تجهیز شده و نشان استاندارد جمهوری اسلامی در تمام کشورهای قابل شناسایی است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران بیان کرد: با توجه به محبوبیت نشان حلال جمهوری اسلامی ایران برخی کشورهای جهان از جمله ویتنام خواهان استفاده از نشان حلال کشور ما برای صادرات محصولات خود هستند.
ساده با یادآوری قانون جایزه کیفی ایران برای شرکتهای دانش بنیان تصریح کرد: اعطای این جایزه در اختیار سازمان استاندارد ایران بوده و با توجه به ظرفیت و نفوذ جمهوری اسلامی در مؤسسه اسمیک، مدلی طراحی شده که این جایزه در سایر کشورها نیز شناخته شود.
وی افزود: مدل کیفیت جهان اسلام توسط جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به کارگروه اسمیت معرفی شد و با هشت رأی به تصویب این مؤسسه رسیده و امروز این مدل به عنوان مدل اسمیک مطرح است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه امسال ۵۰۰ شرکت برای دریافت این مدل اعلام آمادگی کردهاند و ۱۴۷ شرکت برگزیده شدهاند گفت: این مدل برای شرکتهای دانش بنیان نیز به صورت مجزا تعریف شده است.
وی ادامه داد: در صورتی که یک محصول دانش بنیان یکسری الزامات پیوست داشته باشد و آزمون به منظور تأیید صلاحیت آن انجام شود، بیانگر این است که مطالعاتی در خصوص این محصول انجام شده و درصدی از اطمینان در آن وجود دارد. شاید این حلقه مفقوده بسیاری از محصولاتی باشد که قرار است در بازارهای بین المللی به عنوان محصول دانش بنیانی عرضه شود.
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