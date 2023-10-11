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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۰۶

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان:

اکوسیستم نوآوری زنجان نیازمند ارتقا است

اکوسیستم نوآوری زنجان نیازمند ارتقا است

زنجان-معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان تأکید کرد: اکوسیستم نوآوری باید ارتقا پیدا کند و در این حوزه جهش داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهامی، روز چهارشنبه در نشست خبری رویداد زیتون اظهار کرد: یکی از وظایف مهم دولت حمایت از تولید علم و نوآوری است تا ثمرات این فعالیت‌های علمی در جامعه به منصه ظهور برسد.

وی مجهز شدن به ابزار علم و فناوری را یکی از مولفه‌های قدرت در هر کشوری دانست و گفت: از این رو پیاده کردن علم در عرصه عمومی کشور بسیار مهم است و باید در بخش‌های مولد نیز از این دستاوردها بهره ببریم.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار زنجان با اشاره به اینکه هاب صادرات محصولات کشاورزی یکی از ظرفیت‌ها در استان محسوب می‌شود، عنوان کرد: بهترین راهکار برای به نتیجه رسیدن علم برگزاری این نوع رویدادها است؛ چراکه که به شناسایی نقاط قوت و ضعف و ایجاد انگیزه در افراد کمک می‌کند.

وی با اشاره به اینکه برخی شاخص‌های پارک‌داری با حضور وزیر کشور بررسی شد و استان زنجان در برخی از آن‌ها اول بود، تصریح کرد: با این حال رویکرد این است که نباید به دلیل اول بودن از پیشرفت کاهل شویم، بنابراین هیچ رتبه برتری برای ما کافی نیست و همیشه باید بیشتر تلاش کنیم.

شهامی ادامه داد: معتقدیم اکوسیستم نوآوری باید ارتقا پیدا کند و در این حوزه جهش داشته باشیم و شبانه روزی تلاش کنیم و حضور و حمایت ما موجب رشد بیشتر و نجات اکوسیستم خواهد بود.

وی با بیان اینکه ایده پارک، نوآوری برای سال‌های گذشته است، خاطرنشان کرد: با این حال تلاش ما این است که از چنین مجموعه خصوصی که در استان شکل گرفته حمایت کنیم تا اکوسیستم را جهش دهد.

کد مطلب 5909170

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