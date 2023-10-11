برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در تهران و سراسرکشور

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیهای از مردم سراسر کشور دعوت کرد تا در راهپیمایی روز جمعه ۲۱ مهرماه در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی شرکت کنند.
متن اطلاعیه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
«برگزاری راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی و شکرانۀ پیروزی مبارزان فلسطین جمعه در سراسر کشور»
عملیات پیچیدۀ ترکیبی، غرور انگیز و افتخار آفرین طوفان الاقصی؛ ضربهای مهلک و کاری بر پیکرۀ نیمه جان رژیم موقت و رو به سقوط صهیونیستی بود که در تاریخ ماندگار خواهد ماند.
زلزلۀ ویرانگر یوم الله ۱۵ مهر، شکست مفتضحانۀ اطلاعاتی و نظامی غیر قابل ترمیم برای رژیم غاصب صهیونیستی و حماسۀ بزرگ شکوه پیروزی مقاومت اسلامی در برابر این غدۀ سرطانی تا بن دندان مسلح بود.
این عملیات غافلگیرکننده و استراتژیک در قلب سرزمینهای اشغالی، تمامی معادلات در صحنۀ نبرد را به طور چشمگیری به نفع جریان مقاومت و جوانان برومند فلسطینی تغییر داد و حکایت از عمق راهبردی آرمان آزادی قدس شریف در سطح منطقه و جهان دارد.
مشت آهنین فلسطین و گروههای مقاومت، نشان از تغییر شعار نیل تا فرات اسرائیل غاصب و تبدیل آن به راهبرد عملیاتی بحر تا نهر شده و سستی لانۀ سستتر از عنکبوت و شکستن هیمنۀ پوشالی و دروغین این رژیم سفاک کودککش را بیش از پیش آشکار ساخت.
این عملیات پیشدستانه و ابتکاری، به وضوح ثابت کرد؛ دوران بزن در رو، به پایان رسیده و اگر از اسرائیل کوچکترین غلطی سربزند، تل آویو و حیفا توسط جبهۀ بزرگ مقاومت اسلامی مستقر در منطقه با خاک یکسان خواهد شد.
حال که دشمن صهیونیستی شکست مفتضحانهای از رزمندگان فلسطینی در میدان نبردخورده و حیثیت و جایگاه نظامی و امنیتی خود را بر باد رفته میبیند و با همان خوی وحشی و ددمنشانه، مردم مظلوم غزه را آماج حملات دیوانهوار هوایی خود قرار داده و با بمباران مساجد، مدارس و بیمارستانها و به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان بیگناه و با اتکاء به مدد و یاری شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار در صدد است از این طریق آبروی از دست رفته خود را ترمیم نماید.
جای دارد، به مناسبت این پیروزی شکوهمند و عزتآفرین؛ همگام و همصدا با مسلمانان و آزادگان و آزادیخواهان جهان «راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل و شکرانۀ پیروزی مبارزان فلسطین»، جمعه ۲۱ مهرماه، از مسیرهای اعلامی به سمت میعادگاههای نماز جمعه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.
این راهپیمایی در تهران، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از ۲ مسیر، میدان فردوسی و خیابان آزادی تقاطع نواب به سمت دانشگاه تهران، برگزار خواهد شد.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ ضمن ادای احترام و نثار سلام و صلوات به روح پرفتوح شهدای طریق القدس و اعلام حمایت از ملت قهرمان فلسطین بالاخص گروههای مقاومت اسلامی، از ملت سلحشور و آگاه و فهیم ایران اسلامی دعوت میکند تا با حضور پرشور خود در این راهپیمایی عظیم، بار دیگر ضمن اعلام حمایت از آرمان بزرگ آزادی مسجد الاقصی و قدس، مرگ اسرائیل را فریاد زنند.
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