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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۵

روز جمعه

برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در تهران و سراسرکشور

برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در تهران و سراسرکشور

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از مردم سراسر کشور برای حضور در راهپیمایی سراسری در روز جمعه در حمایت از مردم فلسطین دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای از مردم سراسر کشور دعوت کرد تا در راهپیمایی روز جمعه ۲۱ مهرماه در حمایت از مردم فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی شرکت کنند.

این مراسم در تهران از ساعت ۱۰.۳۰ جمعه از سوی میدان فردوسی و چهارراه توحید به سوی دانشگاه تهران، محل برگزاری نماز عبادی-سیاسی برگزار خواهد شد.

متن اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

«برگزاری راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم کودک کش صهیونیستی و شکرانۀ پیروزی مبارزان فلسطین جمعه در سراسر کشور»

عملیات پیچیدۀ ترکیبی، غرور انگیز و افتخار آفرین طوفان الاقصی؛ ضربه‌ای مهلک و کاری بر پیکرۀ نیمه جان رژیم موقت و رو به سقوط صهیونیستی بود که در تاریخ ماندگار خواهد ماند.

زلزلۀ ویرانگر یوم الله ۱۵ مهر، شکست مفتضحانۀ اطلاعاتی و نظامی غیر قابل ترمیم برای رژیم غاصب صهیونیستی و حماسۀ بزرگ شکوه پیروزی مقاومت اسلامی در برابر این غدۀ سرطانی تا بن دندان مسلح بود.

این عملیات غافلگیرکننده و استراتژیک در قلب سرزمین‌های اشغالی، تمامی معادلات در صحنۀ نبرد را به طور چشمگیری به نفع جریان مقاومت و جوانان برومند فلسطینی تغییر داد و حکایت از عمق راهبردی آرمان آزادی قدس شریف در سطح منطقه و جهان دارد.

مشت آهنین فلسطین و گروه‌های مقاومت، نشان از تغییر شعار نیل تا فرات اسرائیل غاصب و تبدیل آن به راهبرد عملیاتی بحر تا نهر شده و سستی لانۀ سست‌تر از عنکبوت و شکستن هیمنۀ پوشالی و دروغین این رژیم سفاک کودک‌کش را بیش از پیش آشکار ساخت.

این عملیات پیش‌دستانه و ابتکاری، به وضوح ثابت کرد؛ دوران بزن در رو، به پایان رسیده و اگر از اسرائیل کوچک‌ترین غلطی سربزند، تل آویو و حیفا توسط جبهۀ بزرگ مقاومت اسلامی مستقر در منطقه با خاک یکسان خواهد شد.

حال که دشمن صهیونیستی شکست مفتضحانه‌ای از رزمندگان فلسطینی در میدان نبردخورده و حیثیت و جایگاه نظامی و امنیتی خود را بر باد رفته می‌بیند و با همان خوی وحشی و ددمنشانه، مردم مظلوم غزه را آماج حملات دیوانه‌وار هوایی خود قرار داده و با بمباران مساجد، مدارس و بیمارستان‌ها و به خاک و خون کشیدن غیر نظامیان بی‌گناه و با اتکاء به مدد و یاری شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار در صدد است از این طریق آبروی از دست رفته خود را ترمیم نماید.

جای دارد، به مناسبت این پیروزی شکوهمند و عزت‌آفرین؛ همگام و همصدا با مسلمانان و آزادگان و آزادیخواهان جهان «راهپیمایی محکومیت جنایات رژیم کودک کش اسرائیل و شکرانۀ پیروزی مبارزان فلسطین»، جمعه ۲۱ مهرماه، از مسیرهای اعلامی به سمت میعادگاه‌های نماز جمعه در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

این راهپیمایی در تهران، از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از ۲ مسیر، میدان فردوسی و خیابان آزادی تقاطع نواب به سمت دانشگاه تهران، برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛ ضمن ادای احترام و نثار سلام و صلوات به روح پرفتوح شهدای طریق القدس و اعلام حمایت از ملت قهرمان فلسطین بالاخص گروه‌های مقاومت اسلامی، از ملت سلحشور و آگاه و فهیم ایران اسلامی دعوت می‌کند تا با حضور پرشور خود در این راهپیمایی عظیم، بار دیگر ضمن اعلام حمایت از آرمان بزرگ آزادی مسجد الاقصی و قدس، مرگ اسرائیل را فریاد زنند.

کد مطلب 5909176

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