دریافت 7 MB کد مطلب 5909191 https://mehrnews.com/x33f8L ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴ کد مطلب 5909191 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴ وضعیت غیرقابل توصیف فرودگاه بن گوریون تصاویری از فرودگاه بن گوریون پس از عملیات موشکی مقاومت فلسطین را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط پیشنهاد مصر برای برقراری آتشبس ۶ ساعته در غزه «طوفان الاقصی» نتیجه سالها اشغالگری صهیونیستهاست/وحشیگری اسرائیل در بمباران غزه تخلیه سفارت آمریکا در لبنان/ شهروندان آمریکایی فوراً لبنان را ترک کنند تل آویو، اشدود و عسقلان زیر بارانی از موشک قرار دارد آلمان: اسراییل پیشنهاد کمک نظامی برلین را رد کرد برگزاری راهپیمایی حمایت از مردم فلسطین در تهران و سراسر کشور برچسبها فلسطین مقاومت فلسطین جنبش حماس حماس تل آویو طوفان الاقصی
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