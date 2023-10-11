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کد مطلب 5909191
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۱۴

وضعیت غیرقابل توصیف فرودگاه بن گوریون

وضعیت غیرقابل توصیف فرودگاه بن گوریون

تصاویری از فرودگاه بن گوریون پس از عملیات موشکی مقاومت فلسطین را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • US ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      12 8
      پاسخ
      ترسوهاى بزدل بريد گم شید بدرک
    • حسين DE ۰۷:۲۶ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      15 11
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      آغاز پايان رژيم كودك كش صهيونيستى.
    • پویا IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      15 12
      پاسخ
      خداروشکر.....خوکهای کثیف
    • IR ۰۹:۴۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      13 9
      پاسخ
      دم فلسطین گرم
    • حسن AE ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      0 1
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      ۷۵سال اشغال بس است وقت اجاره تمام شده برگردید به خرابه هایتان
    • IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      0 1
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      باید همه ی این حیوانات وحشی کشته شوند شاید اسم حیوان روی اسراییل ها ظلم به حیوانات باشه
    • رضا IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۶
      0 1
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      مدارس پایه اسرائیل روبزنید

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