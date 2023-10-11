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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۳۸

همکاری دادستانی کل کشور باسازمان دامپزشکی برای ارتقای سلامت جامعه

همکاری دادستانی کل کشور باسازمان دامپزشکی برای ارتقای سلامت جامعه

دادستانی کل کشور برای همکاری با سازمان دامپزشکی در راستای ارتقای سلامت جامعه به عنوان زیربنای توسعه پایدار کشور اعلام آمادگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلام عباس ترکی، معاون قضائی دادستان کل کشور در امور حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در دیدار با رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: برای همکاری و مشارکت با سازمان دامپزشکی کشور به منظور تعالی و پیشرفت این سازمان و سلامت جامعه آماده‌ایم.

وی افزود: خوشبختانه اکنون سلامت به عنوان زیربنای توسعه پایدار و همه جانبه کشور به رسمیت شناخته شده است.

ترکی ادامه داد: توسعه خدمات بهداشتی و نظارتی دامپزشکی، زمینه‌ساز حفظ و حراست از سرمایه دامی، بستری برای سرمایه‌گذاری بیشتر، تأمین امنیت و سلامت غذایی و ارتقای سطح بهداشت عمومی جامعه خواهد شد.

کد مطلب 5909190

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