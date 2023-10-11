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کد مطلب 5909302
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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳

روایت رئیس قوه قضاییه از اتفاق‌های قابل تامل در یک پرونده امنیتی

روایت رئیس قوه قضاییه از اتفاق‌های قابل تامل در یک پرونده امنیتی

توضیحات حجت الاسلام اژه ای رئیس قوه قضاییه در خصوص روند بررسی به یک پرونده امنیتی و نظارتش را مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • مریدسیدعلی IR ۰۱:۰۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
      3 0
      پاسخ
      زنده باد
    • لر بختیاری IR ۲۳:۱۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۱
      0 0
      پاسخ
      احسنت
    • IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۵
      0 0
      پاسخ
      افرین افرین کاره درست ، درسته درود بر شرفت عالییی

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