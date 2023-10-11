دریافت 19 MB کد مطلب 5909302 https://mehrnews.com/x33fc2 ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳ کد مطلب 5909302 فیلم جامعه فیلم جامعه ۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۳ روایت رئیس قوه قضاییه از اتفاقهای قابل تامل در یک پرونده امنیتی توضیحات حجت الاسلام اژه ای رئیس قوه قضاییه در خصوص روند بررسی به یک پرونده امنیتی و نظارتش را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط همکاری دادستانی کل کشور باسازمان دامپزشکی برای ارتقای سلامت جامعه شهروندان تعرض به اراضی در گلستان را گزارش دهند کاهش ۳۹ درصدی آمار شرارت در تهران وجود ۸ هزار دستگاه خودرو و موتورسیکلت رسوبی در استان کرمانشاه برچسبها قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژهای دادگاه رئیس قوه قضاییه
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