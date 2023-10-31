پروژه آزمایشگاهی گلمکان تا پایان سال ۱۴۰۲ احداث شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی نوروزی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور و معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اهمیت اجرای پروژه آزمایشگاه گلمکان خواستار به سرانجام رسیدن قطعی این پروژه تا پایان سال جاری شد.

نوروزی گفت: باید برای هزینه این پروژه اداره کل دفتر برنامه و بودجه و مطالعات اقتصادی سازمان دامپزشکی کشور بودجه پیش بینی کند تا بهره برداری این پروژه آزمایشگاهی، سازمان دامپزشکی را در پیشبرد برنامه‌ها کمک کند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به توانمندی ساخت آزمایشگاه سطح ۳ در کشور، افزود: این در حالی است که پیش از این وقتی گفته می‌شد مجموعه‌ای آزمایشگاه سطح ۳ دارد، باورپذیر نبود اما امروز با همت و توان داخلی به این امر مهم دست یافته‌ایم.