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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۲

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خبر داد؛

پیش بینی بارش پراکنده باران و کاهش دما برای کرمانشاه

پیش بینی بارش پراکنده باران و کاهش دما برای کرمانشاه

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از پیش بینی بارش پراکنده باران و کاهش دما برای کرمانشاه خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه فعالیت سامانه ناپایدار حاکم در منطقه، طی ساعاتی از امروز و فردا نیز شاهد رشد ابر، وزش باد و بارش‌های پراکنده‌ای، گاهاً همراه با رعدوبرق در استان کرمانشاه خواهیم بود.

وی افزود: وزش باد ممکن است در برخی نقاط همراه با گردوخاک باشد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال بارش در روز پنجشنبه در نیمه شمالی و نواحی شرقی استان کرمانشاه بیشتر است.

دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این شرایط از روز جمعه تا یکشنبه هفته آینده پدیده قابل توجهی برای جو استان نخواهیم داشت.

وی ادامه ادامه داد: دمای هوای روزانه که امروز به طور نسبی افزایش می‌یابد، از فردا تا روز شنبه به آرامی کاهش خواهد یافت.

کد مطلب 5909200

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