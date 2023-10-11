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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۲۵

دوره نقاهت بازیکنان مصدوم سپاهان مشخص شد

دوره نقاهت بازیکنان مصدوم سپاهان مشخص شد

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس میزان دوری بازیکنان مصدوم این تیم را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی ربیعی پزشک تیم فوتبال: سپاهان با اشاره به مصدومیت شهریار مغانلو گفت: شهریار مغانلو در تمرین روز قبل از مسابقه با صنعت نفت آبادان از ناحیه عضله دوقلوی ساق پا دچار کشیدگی شده و در حال حاضر تحت درمان است.

او درباره آسیب دیدگی رضا شکاری نیز افزود: رضا شکاری نیز از ناحیه روی پای خود دچار یک مصدومیت جزئی است و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد اما مصدومیت این بازیکن طولانی نخواهد بود. میزان دوری رضا شکاری و شهریار مغانلو از سپاهان کمتر از یک ماه خواهد بود.

پزشک سپاهان درباره دیگر مصدوم این تیم تاکید کرأ: امید نورافکن که دو ماه و نیم از مصدومیت خود را طی کرده، هنوز در حال طی مراحل درمانی خود بوده و برای بازگشت به تمرینات، نیازمند زمان است. سپاهان به جز این بازیکنان، مصدوم دیگری ندارد و شرایط سایر بازیکنان برای مسابقات پیش‌رو مناسب است.

کد مطلب 5909279

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