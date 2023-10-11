دوره نقاهت بازیکنان مصدوم سپاهان مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی ربیعی پزشک تیم فوتبال: سپاهان با اشاره به مصدومیت شهریار مغانلو گفت: شهریار مغانلو در تمرین روز قبل از مسابقه با صنعت نفت آبادان از ناحیه عضله دوقلوی ساق پا دچار کشیدگی شده و در حال حاضر تحت درمان است.

او درباره آسیب دیدگی رضا شکاری نیز افزود: رضا شکاری نیز از ناحیه روی پای خود دچار یک مصدومیت جزئی است و در حال حاضر تحت درمان قرار دارد اما مصدومیت این بازیکن طولانی نخواهد بود. میزان دوری رضا شکاری و شهریار مغانلو از سپاهان کمتر از یک ماه خواهد بود.

پزشک سپاهان درباره دیگر مصدوم این تیم تاکید کرأ: امید نورافکن که دو ماه و نیم از مصدومیت خود را طی کرده، هنوز در حال طی مراحل درمانی خود بوده و برای بازگشت به تمرینات، نیازمند زمان است. سپاهان به جز این بازیکنان، مصدوم دیگری ندارد و شرایط سایر بازیکنان برای مسابقات پیش‌رو مناسب است.