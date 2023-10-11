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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

تخلیه سفارت آمریکا در لبنان/ شهروندان آمریکایی لبنان را ترک کنند

تخلیه سفارت آمریکا در لبنان/ شهروندان آمریکایی لبنان را ترک کنند

آمریکا با اعلام تخلیه سفارت خود در لبنان، از شهروندانش خواست تا فوراً بیروت را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، آمریکا سفارت خود را در لبنان تخلیه می‌کند و یک بیانیه فوری برای شهروندانش نیز صادر کرده است.

بر این اساس، به شهروندان آمریکایی گفته شده که فوراً لبنان را ترک کنند.

این در حالیست که پیشتر در نتیجه پرواز ۱۵ پاراگلایدر از سمت لبنان به سوی اراضی اشغالی، آژیر خطر در تمامی شهرک‌های صهیونیستی شمال اراضی اشغالی به صدا درآمد.

منابع عبری زبان از فرود این پاراگلایدها در مناطق شمالی اراضی اشغالی و نفوذ مبارزان مقاومت به شهرک‌های صهیونیستی این مناطق خبر می‌دهند.

الجزیره گزارش داد: در جولان اشغالی نیز صدای آژیر هشدار به صدا درآمده است.

مقامات صهیونیست به شهرک‌نشینان صهیونیست اعلام کردند که در مناطقی که صدای هشدار آژیر به صدا درآمده در محل اقامت خود بمانند و از آن جا خارج نشوند.

الجزیره گزارش داد که جنگنده‌ها و هواپیماهای شناسایی رژیم صهیونیستی در نزدیکی مرز اراضی اشغالی با لبنان به پرواز درآمده‌اند.

کمی پیشتر المیادین گزارش داد که آژیرهای خطر در شهرک صهیونیستی «اویویم» واقع در شمال اراضی اشغالی به صدا درآمده است.

کد مطلب 5909284

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    نظرات

    • IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۲/۰۹/۰۳
      0 0
      پاسخ
      رژیم کودک کش درحال فروپاشی است ومطمن باشیدانتقام خون پاک شهداازصهیونیستهامی گیریم انشاالله راه شهداادامه دارددرودبرهمه رزمندگان مقاومت وحزب الله خسته نباشیددلاوران ماپشتیبان شماهستیم انشاالله

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