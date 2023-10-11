به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره هم اکنون خبر داد که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه و در پنجمین روز از عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» بار دیگر با «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر اشغالگران قدس به صورت تلفنی رایزنی کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، محور این رایزنی تلفنی تنش آفرینی‌های اخیر اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم غزه بوده است.

این چهارمین رایزنی «بایدن» و «نتانیاهو» در ۵ روز اخیر به شمار می‌آید.

این رسانه اطلاعات بیشتری درباره محورهای دیگر رایزنی تلفنی مذکور ارائه نکرده است.

رسانه‌ها از رایزنی بایدن و نتانیاهو در روزهای گذشته نیز خبر داده بودند.

این در حالیست که «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا شنبه هفته جاری و مقارن با آغاز عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» در جریان تماس تلفنی به بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اشغالگران قدس اطمینان داده بود که واشنگتن از رژیم اسرائیل حمایت خواهد کرد. در جریان این رایزنی تلفنی دولت آمریکا به صهیونیست‌ها برای تجاوز به نوار غزه چراغ سبز نشان داده بود.

در همین ارتباط، پیشتر هم «آدرین واتسون» (Adrienne Watson) سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای گفته بود که واشنگتن این حمله را محکوم می‌کند!