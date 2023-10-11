  1. استانها
  2. لرستان
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۵۵

اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس در دلفان مشخص شدند

اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس در دلفان مشخص شدند

نورآباد - اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دلفان مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان دلفان به ریاست فرماندار این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه که با حضور «علی حسین سبزیان» رئیس هیئت نظارت، سایر اعضای هیئت اجرایی و ۲۷ نفر از معتمدین شهر نورآباد برگزار شد، اعضای هیئت اجرایی انتخابات مجلس شورای اسلامی در دلفان مشخص شدند.

در این راستا اعضای اصلی این هیئت شامل «خیرالله تیموری»، «یوسف نوری‌زاده»، «رضا رضایی»، «ناصر ناصری»، «روح‌الله زمانی»، «فخرالدین نوریان»، «فردین فیضی» و «محمد سیف» و همچنین اعضای علی‌البدل آن «علی امانی»، «مصطفی والی زاده»، «حاج‌آقا احمدی»، «صادق علیپور صفری» و «مهدی خزایی» معرفی شدند.

کد مطلب 5909333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها