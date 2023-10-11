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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۳

افزایش تعداد آمریکایی‌های کشته‌شده در اراضی اشغالی به ۲۲ نفر

افزایش تعداد آمریکایی‌های کشته‌شده در اراضی اشغالی به ۲۲ نفر

یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز از افزایش تعداد صهیونیست‌های آمریکایی کشته‌شده در اراضی اشغالی به ۲۲ نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی یورور نیوز، یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر اساس آخرین گزارش‌ها، تاکنون دست کم ۲۲ صهیونیست‌ آمریکایی در سرزمین‌های اشغالی کشته شده‌ اند.

وی همچنین گفت که از ۱۷ شهروند دیگر آمریکایی نیز تا کنون خبری در دست نیست.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته و به دنبال حمله غافلگیرانه گروه مقاومت فلسطینی حماس به رژیم صهیونیستی که منجر به جنگ همه جانبه بین دو طرف شد، در اظهاراتی در کاخ سفید، حملات حماس را به شدت محکوم کرد.

بایدن بدون اینکه به ده‌ها تداوم اشغالگری صهیونیست‌ها در سرزمین مادری فلسطینیان اشاره‌ای داشته باشد، گفت: در این لحظه، ما باید شفاف باشیم. ما در کنار اسرائیل هستیم.

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ۱۰ دقیقه‌ای خود نسبت به تحولات فلسطین ابراز انزجار کرد و گفت که تاکنون بیش از یک هزار اسرائیلی کشته شده که در میان آن ها ۱۴ آمریکایی نیز حضور دارند.

کد مطلب 5909347

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