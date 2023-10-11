لشکر کامل تیم ملی ایران در اردن تمرین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملیپوشان فوتبال ایران پس از ورود به اردن و ساعتی استقرار در اتاقهایشان، نخستین جلسه تمرینی خود را شامگاه امروز در شهر امان پایتخت اردن برگزار کردند.
* در ابتدای این تمرین امیر قلعهنویی در جمع بازیکنان با اشاره به هدف ترسیم شده برای تیم ملی در رقابتهای پیشرو، از بازیکنان خواست با انگیزه و انرژی کامل در تورنمنت اردن به عنوان یکی از آخرین فرصتهای تیم ملی در راه آمادهسازی پیش از حضور در رقابتهای جام ملتهای آسیا حاضر شوند.
* پس از صحبت قلعهنویی، بازیکنان تمرینات ابتدایی را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند.
* در پایان این بخش از تمرینات، علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی و پیام نیازمند تمرینات اختصاصی دروازهبانی را انجام دادند و دیگر بازیکنان هم تمرینات گروهی را انجام دادند.
* بازی با استفاده از دروازههای کوچک و همچنین بازی درون تیمی در ابعاد کوچکتر دیگر بخشهای تمرین امروز ملیپوشان را تشکیل میداد.
* آب و هوای امان کمی خنکتر از تهران است و امشب ملیپوشان در هوایی مطبوع با حضور تمامی ٢٣ بازیکن به تمرین پرداختند.
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