لشکر کامل تیم ملی ایران در اردن تمرین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از ورود به اردن و ساعتی استقرار در اتاق‌هایشان، نخستین جلسه تمرینی خود را شامگاه امروز در شهر امان پایتخت اردن برگزار کردند.

* در ابتدای این تمرین امیر قلعه‌نویی در جمع بازیکنان با اشاره به هدف ترسیم شده برای تیم ملی در رقابت‌های پیش‌رو، از بازیکنان خواست با انگیزه و انرژی کامل در تورنمنت اردن به عنوان یکی از آخرین فرصت‌های تیم ملی در راه آماده‌سازی پیش از حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حاضر شوند.

* پس از صحبت قلعه‌نویی، بازیکنان تمرینات ابتدایی را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند.

* در پایان این بخش از تمرینات، علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی و پیام نیازمند تمرینات اختصاصی دروازه‌بانی را انجام دادند و دیگر بازیکنان هم تمرینات گروهی را انجام دادند.

* بازی با استفاده از دروازه‌های کوچک و همچنین بازی درون تیمی در ابعاد کوچک‌تر دیگر بخش‌های تمرین امروز ملی‌پوشان را تشکیل می‌داد.

* آب و هوای امان کمی خنک‌تر از تهران است و امشب ملی‌پوشان در هوایی مطبوع با حضور تمامی ٢٣ بازیکن به تمرین پرداختند.