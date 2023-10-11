  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۲:۲۴

لشکر کامل تیم ملی ایران در اردن تمرین کرد

لشکر کامل تیم ملی ایران در اردن تمرین کرد

نخستین جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران در اردن با حضور 23 بازیکن برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی‌پوشان فوتبال ایران پس از ورود به اردن و ساعتی استقرار در اتاق‌هایشان، نخستین جلسه تمرینی خود را شامگاه امروز در شهر امان پایتخت اردن برگزار کردند.

* در ابتدای این تمرین امیر قلعه‌نویی در جمع بازیکنان با اشاره به هدف ترسیم شده برای تیم ملی در رقابت‌های پیش‌رو، از بازیکنان خواست با انگیزه و انرژی کامل در تورنمنت اردن به عنوان یکی از آخرین فرصت‌های تیم ملی در راه آماده‌سازی پیش از حضور در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا حاضر شوند.

* پس از صحبت قلعه‌نویی، بازیکنان تمرینات ابتدایی را زیر نظر کادر فنی آغاز کردند.

* در پایان این بخش از تمرینات، علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی و پیام نیازمند تمرینات اختصاصی دروازه‌بانی را انجام دادند و دیگر بازیکنان هم تمرینات گروهی را انجام دادند.

* بازی با استفاده از دروازه‌های کوچک و همچنین بازی درون تیمی در ابعاد کوچک‌تر دیگر بخش‌های تمرین امروز ملی‌پوشان را تشکیل می‌داد.

* آب و هوای امان کمی خنک‌تر از تهران است و امشب ملی‌پوشان در هوایی مطبوع با حضور تمامی ٢٣ بازیکن به تمرین پرداختند.

کد مطلب 5909384

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها