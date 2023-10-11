۲۰۴ کیلومتر راه در آذربایجان غربی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حمزه لو عصر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی افزود: در سال جاری ۲۰۴ کیلومتر راه در قالب طرحهای بزرگراهی در استان افتتاح شده است که ۵۶ کیلومتر آن در سفر معاون رئیس جمهور و ۱۴۸ کیلومتر آن ۲ ماه قبل در سفر وزیر راه و شهرسازی به بهره برداری رسیده است.
وی ادامه داد: راههای ارتباطی این استان محور توسعه بوده و در تمامی این مسیرها کارگاههای راهسازی فعال بوده و راههای ارتباطی استان در مدار توسعه قرار گرفته اند.
حمزهلو اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰ کارگاه راهسازی در سطح آذربایجان غربی فعال بوده و در ۴۶۲ کیلومتر از راههای استان فعالیت راهسازی با سرعت قابل قبولی در حال اجراست.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: توسعه راههای روستایی نیز از مسائل مورد توجه بوده که همکاران راهداری و حمل و نقل جادهای استان با تلاش شبانه روزی توانستند عملکرد چشمگیری را داشته باشند که این روند باید با قوت ادامه داشته باشد.
حمزهلو بر تعامل بیش از پیش این ۲ اداره کل تاکید کرد و اضافه کرد: همکاری و تعامل ادارات کل موجب تسریع در روند اجرای طرحهای راهسازی و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به مردم میشود و این مساله در اولویت ما قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه ۲۵ درصد پایانههای حمل و نقل در آذربایجان غربی است، اظهار داشت: تکمیل زیرساختهای دسترسی به پایانههای استان به لحاظ اهمیت اقتصادی در اولویت کاری قرار دارد و با جدیت دنبال میشود.
