جلسه فوق العاده کمیته ملی حقوق بشردوستانه ایران برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه فوق العاده کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در خصوص حملات رژیم صهیونیستی به غیرنظامیان در غزه، در جمعیت هلال احمر که ریاست این کمیته را بر عهده دارد برگزار و با صدور بیانیهای این اقدامات، محکوم شد.
بیانیه کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران در خصوص درگیریهای اخیر و جاری فلسطین به شرح زیر است:
أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللّهَ عَلی نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ (۳۹ حج)
به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است. چرا که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها تواناست.
این روزها سرزمین فلسطین شاهد هدف قرار گرفتن غیرنظامیان و حمله مستقیم به اهداف غیرنظامی و از آن جمله واحدهای درمانی، آمبولانسها و کادر درمان در نوار غزه از سوی نظامیان صهیونیست و شهرک نشینان مسلح است.
حملات هوایی بی وقفه رژیم اسرائیل منجر به تخریب ساختمانهای مسکونی، مدارس و حتی ساختمانهای سازمان ملل در غزه گردیده و تلفات بی شمار غیر نظامیان را در پی داشته است تا جائیکه وزارت بهداشت فلسطین از کشته شدن بیش از هزار غیرنظامی و زخمی و مجروح شدن چند هزار نفر دیگر خبر میدهد.
لازم به یادآوری است که منطقه غزه با بالاترین تراکم جمعیتی در دنیا، محل سکونت چند میلیون فلسطینی، اعم ازافراد غیر نظامی، زنان و کودکان بی دفاعی است که آمارها نشان میدهد عمده تلفات تهاجمات اخیر مربوط به این قشر یعنی زنان و کودکان بوده است.
تداوم حملات صهیونیستها منجر به نبود امکانات اولیه زندگی همچون آب و برق و کمبود دارو، تجهیزات پزشکی وجراحی و حتی سوخت و ایجاد شرایط وخیم انسانی شده است که جان و بقای غیر نظامیان را به خطر میاندازد و در چنین شرایطی وزیر جنگ رژیم صهیونیستی حتی دستور محاصره کامل این منطقه را صادر کرده است.
این در حالی است که محاصره فلسطینیان با هدف محروم سازی غیر نظامیان از دسترسی به نیازهای اولیه بشری به حادترین مراحل خود رسیده، چنانکه رئیس کمیته صلیب سرخ جهانی در بیانیه خود این مخاصمه را یک فاجعه جهانی قلمداد کرده است.
در این شرایط حتی برای افراد عادی بیم آن میرود که این جنایتها بدون توجه به راه حل های انسانی موجب بروز فجایع بزرگ انسانی و شیوع بیماریهای واگیر گردد که مورد توجه اشغالگران نمیباشد. بدون تردید میتوان اذعان داشت که مصادیق یاد شده از جمله نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه بوده و موجبات مسئولیت بین المللی امران و عاملان آن را فراهم میآورد.
کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در راستای وظایف و مأموریتهای خود مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت موجود در سرزمینهای اشغالی اعلام نموده و بر این باوراست که مقررات و عرف حقوق بین الملل بشردوستانه بویژه کنوانسیونهای چهار گانه ژنو (۱۹۴۹) و دیگر اسناد مرتبط در جریان مخاصمات چند روز اخیر در غزه از سوی رژیم اشغالگر صهیونیستی نقض شده است.
در این راستا از کلیه نهادهای مرتبط درخواست دارد ضمن مستند سازی نقضهای گسترده و سازمان یافته حقوق بشر دوستانه، زمینه پایان بخشیدن به بی کیفرمانی مرتکبان جنایات بین المللی را فراهم آورد.
کمیته ملی حقوق بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران با اذعان به اهمیت و حساسیت وضعیت موجود در غزه از تمامی دولتها، سازمانهای بین المللی و دیگر کنشگران عرصه بین الملل بویژه، کمیته بین المللی صلیب سرخ، فدراسیون بین المللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلال احمر میخواهد که به منظور کاهش آلام و کمک به نیازمندان و تسکین درد مردم غزه ضمن محکومیت این وضعیت با اتخاذ کلیه تدابیر ضروری و اقدامات لازم از ادامه نقضهای فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه از سوی اشغالگران جلوگیری به عمل آورند.
به همین منظور از همه کشورها به ویژه کشورهای دارای مرز مشترک با فلسطین درخواست دارد تا با هدف کمک رسانی و ارائه خدمات بشر دوستانه اهتمام و مساعی خود را به کار گیرند.
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