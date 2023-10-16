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۲۴ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۴۱

آرای جدید کمیته تعیین وضعیت:

محکومیت های سنگین برای مس کرمان/شکایت ۴۵میلیونی سپاهان از تراکتور

محکومیت های سنگین برای مس کرمان/شکایت ۴۵میلیونی سپاهان از تراکتور

باشگاه تراکتور تبریز بابت حق رشد مدافع ملی‌پوش جوان باید ۴۵ میلیون تومان به سپاهان پرداخت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت بازیکنان آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد:

با توجه به شکایت محمد رهبر از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۲۷ میلیون و ۱۳۷ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۹۵۱ هزار و ۵۸۷ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان نسبت به مبلغ خواسته مازاد بر محکوم به، قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت میلاد پورصف شکن از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۴۴۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۷ میلیون و یک هزار و ۲۸۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۵۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال قرار رد صادر کرد.

* در پرونده شکایت فرزاد جعفری از باشگاه هوادار، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵ میلیارد و ۱۰۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۴۲۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت حمید علی مرادی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۲۲ میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ ۴ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۶۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت میلاد صارمی از باشگاه صنعت مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۸ میلیارد و ۹۱۰ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۹۴ میلیون و ۲۴۴ هزار و ۴۵۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۸۹ میلیون و ۷۰۴ هزار و ۱۲۸ ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت باشگاه سپاهان از باشگاه تراکتورسازی تبریز در خصوص حق آموزش میلاد کر، باشگاه تراکتور به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹ میلیون و ۸۱۰ هزار بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت یاسر فیضی از باشگاه مس کرمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۸ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۶۰۰ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

کد مطلب 5913169

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