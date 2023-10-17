اجرای طرح جهش تولید در ۳۶۰ هزار هکتار دیمزار اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری شامگاه دوشنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح جهش تولید در دیمزارهای استان اردبیل اظهار کرد: این طرح با رویکرد توسعه کشت و زرع در اراضی دیم و مکانیزه کردن کشت و زرع و ارائه تسهیلات حمایتی از کشاورزان انجام میشود تا ما بتوانیم افزایش تولید و بهرهوری را در دیمزارهای استان شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: این طرح برای سومین سال متوالی و با همکاری ستاد اجرایی امام انجام میشود و بیش از ۳۶۰ هزار هکتار از اراضی دیم خیز استان زیر کشت محصولات متنوع میرود.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: سعی بر این است تا در قالب این طرح تأمین نیازمندی کشاورزان از کود و سم گرفته تا بذر از طریق ستاد اجرایی امام انجام شده و بیمه کشاورزان نیز مورد توجه قرار گیرد.
اژدری افزود: همکاران ما سعی میکنند به دیمکاران خدمات فنی و مشاورهای را ارائه کنند تا کشت و زرع مناسبی را در پاییز امسال آن هم در اراضی دیم شاهد باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر و با اجرای این طرح میزان تولید محصول در اراضی دیم به رغم خشکسالی و شرایط سخت کم بارشی افزایش مناسبی را پیدا کرده و همچنان تلاش ما بر این است تا زارعین دیم خیز استان اردبیل در فرآیند کشت، داشت و برداشت مورد حمایت جدی قرار گیرند.
اژدری اضافه کرد: عمده کشت انجام شده در قالب طرح جهش تولید مربوط به محصول گندم است ولی با همکاری کارشناسان فنی توصیههای لازم برای کشت سایر محصولات اولویتدار نیز انجام میشود.
وی افزایش تولید محصولات استراتژیک به ویژه دانههای روغنی را یادآور شد و بیان کرد: برداشت سویا و کنجد در شمال استان اردبیل در همین راستا آغاز شده و ما پیشبینی میکنیم استحصال، تولید و عملآوری این محصولات در کوتاهترین زمان انجام شده و ما به خودکفایی کشور در این حوزه کمک کنیم.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: در اراضی دیم عمده کشت مربوط به گندم، جو و حبوبات است و در این باب حمایتهای لازم به همراه پرداخت تسهیلات مناسب نیز هدفگذاری شده است.
نظر شما