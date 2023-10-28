۷ دستگاه کارنده کشت مستقیم به کشاورزان نیر تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کامل ساجد ظهر شنبه با حضور در جمع متقاضیان شهرستان نیر اظهار کرد: ۷ دستگاه کارنده کشت مستقیم در راستای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها به متقاضیان تحویل داده شد.

وی با بیان اینکه کارنده کشت مستقیم ۱۳ ردیفه از محل تسهیلات طرح جهش تولید در دیمزارها تهیه شده است، گفت: این مراسم با حضور فرماندار، مدیر شهرستان، مدیر کل ستاد اجرایی حضرت امام (ره) استان، مشاور و ناظر، رئیس بانک عامل شعبه شهرستان و جمعی مسئولان و کشاورزان در محل نمایندگی ادوات کشاورزی شهرستان برگزار شد.

مدیر جهاد کشاورزان شهرستان نیر در ادامه سخنان خود افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۷ دستگاه کشت مستقیم از طریق بانک پرداخت و تعداد ۱۰ دستگاه دیگر تا پایان سال جاری تحویل کشاورزان داده خواهد شد.

ساجد ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تا کنون در این شهرستان تعداد ۴۸ دستگاه کشت مستقیم، ۳ دستگاه موور، ۲ دستگاه ریک خورشیدی، ۲ دستگاه زیرشکن، ۲ دستگاه سمپاش و ۱ دستگاه لولر از محل اعتبارات طرح تحویل داده شده است.