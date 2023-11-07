اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها اولویت بخش کشاورزی اردبیل است

به گزارش خبرنگار مهر، نوبخت اژدری بعد از ظهر سه‌شنبه در همایش جهش تولید دیمزارها اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های بخش کشاورزی استان اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها است.

وی با بیان اینکه ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم در استان اردبیل وجود دارد، افزود: اجرای این طرح می‌تواند تحول مهمی در تولید محصولات دیم بخصوص گندم که یک محصول استراتژیک است، داشته باشد.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: با وجود خشکسالی شدید در سال زراعی گذشته ۲۷۳ هزار تن گندم خریداری شد این در حالی است که سال قبل از آن ۲۵۷ هزار تن گندم از مزارع استان خریداری شده بود.

اژدری ادامه داد: برای اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها، ضمن همکاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل به عنوان مجری طرح، ۵۰ کارشناس زبده در بخش زراعت و ۱۳۰ کارشناس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به کار گرفته شده‌اند.