به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در نشست صمیمی تبادل اطلاعات و تحلیل وضعیت منطقه با دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، با تبریک ۲۴ مهر سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به دانشجویان، تلاش، خستگی‌ناپذیری و اعتقاد به هدف را از مهم‌ترین عوامل تحمیل اراده بر دشمنان و پیروزی دانست و اظهار داشت: برای رزمنده مخلص راه خدا در هر نقطه جهان، هیچ بن‌بستی وجود ندارد.

فرمانده کل ارتش خطاب به افسران و فرماندهان آینده ارتش افزود: مرور تاریخ از سال‌های دور تا امروز درس‌ها برای ما و عبرت‌های بسیار برای دشمنان دارد.

وی افزود: در سال‌های دفاع مقدس نه‌فقط دشمن بعثی که ده‌ها کشور هر آنچه می‌خواستند و می‌توانستند برای شکست جمهوری اسلامی پای کار آوردند، اما ما با تحمیل اراده و گرفتن ابتکار عمل از دشمن، با ده‌ها اقدام راهبردی پیروز شدیم.

فرمانده کل ارتش ادامه داد: عملیات کمان ۹۹ با پرواز غافلگیرانه ۲۰۰ فروند جنگنده نیروی هوایی با عبور از لایه‌های متعدد و قدرتمند پدافند هوایی دشمن، سازمان رزم آن‌ها را برهم ریخت و مسیر جنگ تحمیلی را عوض کرد و همزمان با رزم بی امان در زمین و دریا، راهبرد تصرف یک هفته‌ای ایران، به پشیمانی و شکست دشمن و در نهایت به اثبات حقانیت جمهوری اسلامی انجامید.

وی با ذکر شباهت‌ها و اشتراکات بسیار حوادث منطقه، فلسطین و طوفان الاقصی با حوادث و نقاط برجسته سال‌های جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: تفکر تسلیم در مقابل دشمن در لشکریان حزب‌الله و جبهه مقتدر مقاومت مردود است و با وعده الهی، نقطه عطف و ماندگار تاریخ مبارزات مردم عزیز فلسطین در پانزدهم مهرماه به پیروزی نهایی مردان و زنان و کودکان مظلوم و بی‌گناه و تسریع روند اضمحلال رژیم جعلی و جنایتکار اشغالگر قدس خواهد انجامید.

سرلشکر موسوی خطاب به افسران جوان ارتش، برنامه‌ریزی و تلاش برای حفظ آمادگی ارتش متناسب با هر شرایطی را لازم دانست و با تاکید بر استمرار مسیر تربیت افسران انقلابی افزود: نسل امروز ارتش، مشحون از فلاحی‌ها، صیادها، بابایی‌ها، ستاری‌ها و همتی‌ها ست و پیروان راه آن شهیدان والامقام، منادیان اقتدار امروز و فردای ایران سربلند اسلامی‌اند.

در نشست صمیمی چهارساعته فرمانده کل ارتش با دانشجویان دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که در مرکز اجتماعات شهید فلاحی آن دانشگاه برگزار شد، امیر سرلشکر موسوی به سوالات دانشجویان در خصوص تهدیدات موجود، وضعیت منطقه، آمادگی و ماموریت‌های اطلاعاتی عملیاتی ارتش پاسخ داد.

جلسات و نشست‌های صمیمی فرمانده کل ارتش به شکل مستمر با افسران دانشگاه‌های افسری و مراکز آموزش درجه‌داری و همچنین با دانشجویان دافوس ارتش، ماهیانه برگزار می‌شود.