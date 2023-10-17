مرکز توسعه سرمایه انسانی پارک فناوری پردیس آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، مجتبی جباری‌پور با اشاره به اهمیت سرمایه انسانی متخصص برای شرکت‌های دانش‌بنیان، گفت: سرمایه انسانیِ دانشی، موتور محرک شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است و جذب این نیروها از چالش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه خدمات و نوآوری است.

وی افزود: توسعه مهارت‌های نرم کارجویان از جمله کار تیمی، تفکر حل مساله و ... نیازمند آموزش فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است تا بتوانند در کنار مهارت‌های فنی، مهارت‌های نرم برای حضور در موقعیت‌های شغلی را نیز کسب کنند.

جباری‌پور گفت: به منظور جذب و ارتقاء سرمایه انسانی دانشی، مرکز توسعه سرمایه انسانی پارک فناوری پردیس فعالیت خود را آغاز کرده است. در این مرکز علاوه بر جذب نیروهای متخصص برای فعالیت در شرکت‌های عضو پارک فناوری پردیس، توانمندسازی نیروهای شاغل در این شرکت‌ها نیز در دستور کار قرار گرفته است.

معاون توسعه نوآوری پارک فناوری پردیس خاطرنشان کرد: توانمندسازی کارجویان، قبل و بعد از جذب در شرکت‌های دانش‌بنیان برای آماده‌سازی حضور در مشاغل از دیگر فعالیت‌های این مرکز است.

به گفته وی کارجویان می‌توانند با مراجعه به نشانی isadaf.ir، از فرصت‌های شغلی پارک فناوری پردیس مطلع شوند.