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کد مطلب 5913993
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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱

سخنگوی دولت:

مجلس باید درباره شورای رقابت تصمیم بگیرد

مجلس باید درباره شورای رقابت تصمیم بگیرد

سخنگوی دولت گفت: شورای رقابت را دولت تشکیل نداده بلکه مصوبه مجلس است؛ اگر تصمیمی هم گرفته شود باید توسط مجلس باشد.

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