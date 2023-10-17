دریافت 5 MB کد مطلب 5913993 https://mehrnews.com/x33h8L ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱ کد مطلب 5913993 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۴۱ سخنگوی دولت: مجلس باید درباره شورای رقابت تصمیم بگیرد سخنگوی دولت گفت: شورای رقابت را دولت تشکیل نداده بلکه مصوبه مجلس است؛ اگر تصمیمی هم گرفته شود باید توسط مجلس باشد. کپی شد مطالب مرتبط استقبال فوق العاده از روز اول بلیت فروشی/ خبری از ایرانیها نیست امکان صادرات بنزین با افزایش سهم CNG نشست مطبوعاتی معاون اول رییسجمهور با نخست وزیر بلاروس ضرورت ارتباط دانشگاه با خانواده دانشجویان برای اجرای برنامههای فرهنگی و آموزشی سند ملی توسعه صنایعدستی کشور تدوین میشود وزارت بهداشت موظف به نظارت بر توزیع داروهای سنتی شد برچسبها مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت صنعت خودروسازی
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