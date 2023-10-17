به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی باشگاه تاجیکستانی، کاروان تیم فوتبال استقلال شهر دوشنبه، یک شنبه، ۳۰ مهرماه، وارد تهران خواهد شد.

آن‌ها پس از مصاف با پرسپولیس در روز سه شنبه، دوم آبان ماه، تهران را صبح روز پنجشنبه، چهارم آبان به قصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک خواهند کرد.

تیم‌های پرسپولیس ایران و استقلال تاجیکستان در هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ به مصاف هم خواهند رفت. پرسپولیس با سه امتیاز در رده دوم و استقلال تاجیکستان با یک امتیاز در جایگاه چهارم جدول گروه E لیگ قهرمانان آسیا قرار گرفته‌اند.