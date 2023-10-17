به گزارش خبرنگار مهر، هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال همراه با مصطفی زارعی، رئیس دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای امروز از برخی امکانات ۲ باشگاه استقلال و پرسپولیس پرداختند.

آنها ابتدا با حضور در ورزشگاه امام رضا (ع) که در اختیار استقلال قرار دارد به بررسی شرایط این استادیوم پرداختند و در ادامه نیز برای بازدید از ورزشگاه شهید کاظمی، محل تمرین پرسپولیس به این مجموعه رفتند.

همیشه فدراسیون این کار را به روزهای آخر لیگ موکول می‌کرد و تیم‌های ایرانی همیشه به سرعت مدارک لازم برای دریافت مجوز حرفه‌ای را آماده می‌کردند اما امسال با دستور مهدی تاج ارزیابی‌ها برای صدور مجوز حرفه‌ای زودتر انجام شد و به هدایت ممبینی دستور داده شده سریع‌تر از سال‌های گذشته این امورات را پیگیری کند. این بازدیدها برای صدور مجوز داخلی و آسیایی لازم است و آمادگی و فعالیت استاندارد آکادمی‌های باشگاه‌ها در دریافت مجوز، اهمیت بسیاری دارد.