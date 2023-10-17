تردد غیرضروری در محور رفسنجان _انار ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی میرزامحمدی، رئیس پلیس راه رفسنجان ظهر سه شنبه با اشاره به وقوع طوفان در محور رفسنجان - انار به خبدنگاران گفت: این طوفان تردد خودروها را با اختلال همراه کرده است.

وی با اشاره به گزارشات هواشناسی در خصوص پدیده گرد و غبار و طوفان شن در استان کرمان و بالاخص محور رفسنجان-انار گفت: به علت وقوع طوفان شدید در محور رفسنجان – انار همشهریان تا اطلاع ثانوی از سفر غیر ضرور در این محور خوداری کنند.

میرزامحمدی خاطرنشان کرد: کسانی که قصد تردد از این محور را دارند قبل از انجام سفر با شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس گرفته و از وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.