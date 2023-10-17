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۲۵ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۷

پلیس راه رفسنجان:

تردد غیرضروری در محور رفسنجان _انار ممنوع است

تردد غیرضروری در محور رفسنجان _انار ممنوع است

کرمان- وقوع طوفان شدید در محور رفسنجان – انار باعث اختلال در رفت و آمد شده و پلیس راه از مردم خواسته است از تردد غیرضروری در این محور خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی میرزامحمدی، رئیس پلیس راه رفسنجان ظهر سه شنبه با اشاره به وقوع طوفان در محور رفسنجان - انار به خبدنگاران گفت: این طوفان تردد خودروها را با اختلال همراه کرده است.

وی با اشاره به گزارشات هواشناسی در خصوص پدیده گرد و غبار و طوفان شن در استان کرمان و بالاخص محور رفسنجان-انار گفت: به علت وقوع طوفان شدید در محور رفسنجان – انار همشهریان تا اطلاع ثانوی از سفر غیر ضرور در این محور خوداری کنند.

میرزامحمدی خاطرنشان کرد: کسانی که قصد تردد از این محور را دارند قبل از انجام سفر با شماره ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس گرفته و از وضعیت راه‌ها اطلاع پیدا کنند.

کد مطلب 5914320

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