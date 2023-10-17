سرانه فضای ورزشی مدارس استان بوشهر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی عباسیان عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز سرانه فضای ورزشی مدارس استان از ۷۷ به ۸۸ صدم سانتی‌متر افزایش یافته است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: احداث ۳۶ زمین چمن مصنوعی در طرح شهید سلیمانی به منظور ارتقا فضای ورزشی درون مدرسه‌ای با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال آغاز که تاکنون ۹۰ درصد این طرح‌ها به بهره برداری رسیده است.

عباسیان از اجرای طرح «سفیران سلامت» با مشارکت ۳۲ هزار و ۳۲۰ دانش‌آموز هم استانی خبر داد و گفت: اجرای طرح کشوری «آهن یاری و مکمل ویتامین دی» برای هشت هزار و ۶۹۶ دانش آموز دختر متوسطه اول و دوم و پسران مدارس شبانه روزی به مدت چهار ماه از دیگر اقدامات این معاونت ورزشی است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با بیان اینکه نیازمند ۳۲ معلم جدید برای مدارس استان هستیم، بیان کرد: هیچ کلاس درسی در استان بدون معلم ورزش وجود ندارد و با ساعت اضافه کاری کمبودها را مرتفع کرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه ۳۷ درصد دانش‌آموزان بوشهری از چاقی رنج می‌برند، تصریح کرد: بر اساس آمارها میزان چاقی دانش آموزان این استان از شاخص ملی ۲۰ درصدی بیشتر است.

عباسیان از افتتاح ۱۴ کلاس درس تربیت بدنی در مدارس استان بوشهر خبر داد و تصریح کرد: برای این طرح‌ها در مجموع ۲۲ میلیارد تومان شامل ۱۵ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش و هفت میلیارد تومان از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر تخصیص یافت.

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر از اجرا طرح شهید خرازی در مدارس استان خبر داد و تصریح کرد: بر اساس این طرح دانش‌آموزان با همراه اولیا خود روزهای پنجشنبه و جمعه هر هفته با حضور در مدارس به ورزش می‌پردازند.

وی خاطر نشان کرد: خوابگاه شهدای دانش آموز نیز با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نوسازی و تجهیز شد و با این وجود استان بوشهر می‌تواند میزبان مسابقات کشوری شود.