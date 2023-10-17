مشارکت بالای مردم در انتخابات پشتوانه محکمی برای دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی شامگاه سه‌شنبه در جمع فعالان سیاسی استان در دستگاه‌های اجرایی و ادارات با بیان‌اینکه هدف اصلی این است که همه این تلاش‌ها و مجاهدت‌های دوستان منجر به این شود که پرچم مقدس اسلام به دست صاحب اصلی‌اش امام زمان (عج) برسد، افزود: مشکلات و موانع بسیاری وجود دارد و البته باید ظرفیت‌های در اختیار دولت را هم مدنظر قرار دهیم.

وی بیان داشت: نباید یکپارچکی و وحدت تحت‌الشعاع مشکلات قرار گیرد ما همواره نیازمند انسجام و در کنار هم بودن هستیم و همه تلاش ما هم این است که تا جایی که امکانات است به رفع مشکلات بپردازیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری ایلام با بیان اینکه ما همواره نیازمند انسجام و وحدت هستیم گفت: مشارکت بالای مردم در انتخابات پشتوانه محکمی برای دولت خواهد بود.

وی یکی از دغدغه‌های اصلی دولت را کادرسازی در بدنه مدیریتی دانست و ابراز داشت: باید برای استفاده از نیروهای جوان و قوی در آینده برنامه‌ریزی و کادرسازی کنیم.

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم بحث مشارکت در انتخابات است و هر چه مشارکت بالاتر باشد باعث ایجاد بازدارندگی و پشتوانه‌ای برای مسائل سیاسی و اقتصادی دولت خواهد بود و ان‌شاء‌الله پیشنهادات و طرح‌های موثر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

رییس ستاد انتخابات استان تأکید کرد: با همفکری و هم‌اندیشی و با استفاده از ظرفیت‌های دانشگاهیان و حوزه‌های دیگر در جهت افزایش مشارکت در انتخابات تلاش کنیم.

این نشست که با حضور معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان و مدیر کل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان برگزار شد فعالان سیاسی و صاحب‌نظران به بیان نقطه‌نظرات، مشکلات، کاستی‌ها و دغدغه‌ها پرداختند.