کادر درمان ایران آماده اعزام به غزه است+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عیناللهی، روز چهارشنبه در حاشیه تجمع کادر بهداشت و درمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: مراکز درمانی و بیمارستانها، طبق قوانین بین المللی، به عنوان مکانهای امن شناخته میشوند،.
وی با طرح این سوال که وقتی قوانین و معاهدات بین المللی نقض میشود به کجا باید پناه ببریم، افزود: کسانی که ادعای احترام به حقوق بشر دارند، در عمل به فجیعترین کشتار انسانی دست میزنند.
عین اللهی ادامه داد: نیروهای بهداشتی و درمانی و امدادگران جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دارند برای کمک به مجروحان و بیماران در فلسطین به غزه اعزام شوند.
وی افزود: همچنین از نظر تجهیزات پزشکی و دارویی نیز، آمادگی ارسال به فلسطین را داریم.
وزیر بهداشت، کشتار بی رحمانه بیماران در بیمارستانها را محکوم کرد و از سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت خواست، از مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت کنند.
وی، لزوم بازگشایی گذرگاه رفح برای ارسال کمکهای انسان دوستانه و پزشکی به غزه را خواستار شد و تاکید کرد: متأسفانه همکاری خوبی در بازگشایی گذرگاه رفح را شاهد نیستیم.
عین اللهی ادامه داد: جای امیدواری است که با فشار منطقهای دولتها و مردم، مرز رفح بازگشایی شود و کمکها به مردم مظلوم و بی دفاع غزه برسد.
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