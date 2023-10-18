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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

وزیر بهداشت در تجمع میدان فلسطین تهران:

کادر درمان ایران آماده اعزام به غزه است+ فیلم

کادر درمان ایران آماده اعزام به غزه است+ فیلم

وزیر بهداشت، با اشاره به وقوع فجایع انسانی در فلسطین، از آمادگی کادر سلامت کشور برای اعزام به غزه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، روز چهارشنبه در حاشیه تجمع کادر بهداشت و درمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، طبق قوانین بین المللی، به عنوان مکان‌های امن شناخته می‌شوند،.

وی با طرح این سوال که وقتی قوانین و معاهدات بین المللی نقض می‌شود به کجا باید پناه ببریم، افزود: کسانی که ادعای احترام به حقوق بشر دارند، در عمل به فجیع‌ترین کشتار انسانی دست می‌زنند.

عین اللهی ادامه داد: نیروهای بهداشتی و درمانی و امدادگران جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دارند برای کمک به مجروحان و بیماران در فلسطین به غزه اعزام شوند.

وی افزود: همچنین از نظر تجهیزات پزشکی و دارویی نیز، آمادگی ارسال به فلسطین را داریم.

وزیر بهداشت، کشتار بی رحمانه بیماران در بیمارستان‌ها را محکوم کرد و از سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت خواست، از مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت کنند.

وی، لزوم بازگشایی گذرگاه رفح برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و پزشکی به غزه را خواستار شد و تاکید کرد: متأسفانه همکاری خوبی در بازگشایی گذرگاه رفح را شاهد نیستیم.

عین اللهی ادامه داد: جای امیدواری است که با فشار منطقه‌ای دولت‌ها و مردم، مرز رفح بازگشایی شود و کمک‌ها به مردم مظلوم و بی دفاع غزه برسد.

کد مطلب 5914741
حبیب احسنی پور

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