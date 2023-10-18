کادر درمان ایران آماده اعزام به غزه است+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام عین‌اللهی، روز چهارشنبه در حاشیه تجمع کادر بهداشت و درمان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی، گفت: مراکز درمانی و بیمارستان‌ها، طبق قوانین بین المللی، به عنوان مکان‌های امن شناخته می‌شوند،.

وی با طرح این سوال که وقتی قوانین و معاهدات بین المللی نقض می‌شود به کجا باید پناه ببریم، افزود: کسانی که ادعای احترام به حقوق بشر دارند، در عمل به فجیع‌ترین کشتار انسانی دست می‌زنند.

عین اللهی ادامه داد: نیروهای بهداشتی و درمانی و امدادگران جمهوری اسلامی ایران، آمادگی دارند برای کمک به مجروحان و بیماران در فلسطین به غزه اعزام شوند.

وی افزود: همچنین از نظر تجهیزات پزشکی و دارویی نیز، آمادگی ارسال به فلسطین را داریم.

وزیر بهداشت، کشتار بی رحمانه بیماران در بیمارستان‌ها را محکوم کرد و از سازمان ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت خواست، از مردم مظلوم فلسطین و غزه حمایت کنند.

وی، لزوم بازگشایی گذرگاه رفح برای ارسال کمک‌های انسان دوستانه و پزشکی به غزه را خواستار شد و تاکید کرد: متأسفانه همکاری خوبی در بازگشایی گذرگاه رفح را شاهد نیستیم.

عین اللهی ادامه داد: جای امیدواری است که با فشار منطقه‌ای دولت‌ها و مردم، مرز رفح بازگشایی شود و کمک‌ها به مردم مظلوم و بی دفاع غزه برسد.