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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۱۶

گزارش «عبود» از شمال نوار غزه/ قانون جنگل از قوانین بشری بهتر است

گزارش «عبود» از شمال نوار غزه/ قانون جنگل از قوانین بشری بهتر است

نوجوان فلسطینی اهل شمال نوار غزه که در ماه‌های اخیر گزارش های پربازدیدی در فضای مجازی داشته، در جدیدترین ویدیوی خودش از سیاست های حاکم بر مجامع بین المللی به شدت انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماه‌های اخیر گزارش‌های نوجوانی به نام «عبود» از اهالی شمال نوار غزه بسیار در فضای مجازی بین فلسطینیان، کشورهای عربی و دیگر نقاط جهان پربازدید شده بود.

وی که با لحن خاصی همراه با نیش و کنایه گزارش‌های خودش را ارائه می‌دهد، در جدیدترین گزارش خودش از مجامع بین المللی به شدت انتقاد کرده است.

عبود در این گزارش تاکید کرد: پس از ۶ ماه کشتار و کشتار مردم ما، سازمان جهانی غذا (فائو) به تازگی درباره قحطی در غزه هشدار داده است! در اینجا باید تاکید کنم که واقعاً قوانین جنگل بهتر از قوانین بشری است!

کد مطلب 6056655

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    نظرات

    • IR ۰۹:۱۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
      3 0
      پاسخ
      بعد عده‌ای می‌گویند باید به قوانینی که همین از خدا بی‌خبران و جنایت‌کار تصویب می‌کنند تن دهیم مثل FATF و ... یکی نیست به اینها بفهماند که این‌ها به قانون حقوق بشر که از قبل مصوب کرده‌اند پایبند نیستند. چه انتظاری از اجرای قوانینی دیگر دارید!! مطمئن باشید که همان را مانند چماقی بر سرتان فرود میآورند.

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