گزارش «عبود» از شمال نوار غزه/ قانون جنگل از قوانین بشری بهتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در ماههای اخیر گزارشهای نوجوانی به نام «عبود» از اهالی شمال نوار غزه بسیار در فضای مجازی بین فلسطینیان، کشورهای عربی و دیگر نقاط جهان پربازدید شده بود.
وی که با لحن خاصی همراه با نیش و کنایه گزارشهای خودش را ارائه میدهد، در جدیدترین گزارش خودش از مجامع بین المللی به شدت انتقاد کرده است.
عبود در این گزارش تاکید کرد: پس از ۶ ماه کشتار و کشتار مردم ما، سازمان جهانی غذا (فائو) به تازگی درباره قحطی در غزه هشدار داده است! در اینجا باید تاکید کنم که واقعاً قوانین جنگل بهتر از قوانین بشری است!
نظر شما