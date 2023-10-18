روسیه: کشتار مردم در بیمارستان غزه، جنایت و اقدامی غیرانسانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، وزارت خارجه روسیه جدیدترین جنایت رژیم صهیونیستی در بیمارستان «معمدانی» در غزه را محکوم و اعلام کرد که این جنایت و اقدامی غیرانسانی است.

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در گفت‌وگو با «رادیو اسپوتنیک» افزود که «قطعا ما چنین اقدام مجرمانه‌ای را جنایت و اقدام غیرانسانی می‌دانیم.»

وی دراین‌باره افزود که «تحولات در منطقه آسیا بسیار چشمگیر است و به فراتر از منطقه گسترش یافته است. این تحولات به‌خودی‌خود رخ نمی‌دهد… همه این تحولات از طرف واشنگتن و لندن هدایت می‌شود.»

اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران بیمارستان المعمدانی بیش از ۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای غیر رسمی اما آمار شهدا را بالای ۱۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما تا کنون آمار دقیق شهدا و زخمی‌ها اعلام نشده است.

از طرفی با توجه به تخریب بالای بیمارستان بسیاری از شهدا زیر آوار هستند و تلاش برای خارج کردن آن‌ها از زیر آوار برجای مانده از بمباران رژیم صهیونیستی ادامه دارد.