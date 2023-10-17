بمب انفجاری در بیمارستان غزه، آمریکایی بود/ فرانسه محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا اعلام کرد بمبی که با آن بیمارستان معمدانی در غزه مورد حمله قرار گرفت، بمب آمریکایی MK-84 بوده است.

بمب مارک 84 (Mark 84)، یک بمب سقوط آزاد چندمنظوره ساخت آمریکا است که حدود یک تن وزن داشته و قدرت تخریب بسیار بالایی دارد.

خبرنگار بی بی سی می‌گوید که با توجه به حجم انفجار بسیار سخت است که آن را چیزی جز موشک اسرائیلی بدانیم.

«دیمیتری مدودف»، معاون رییس شورای امنیت ملی روسیه با محکوم کردن بمباران بیمارستان غزه اعلام کرد که حمله وحشتناک به بیمارستان معمدانی در غزه جنایت جنگی آشکار است و مسئولیت نهایی در رابطه با حمله به این بیمارستان متوجه آمریکا است.

همزمان فرانسه هم بمباران بیمارستان معمدانی را محکوم کرد. در همین ارتباط نیز، «امانوئل مکرون»، رییس جمهور فرانسه بمباران بیمارستان معمدانی در غزه توسط ارتش رژیم صهیونیستی را محکوم کرد و گفت هیچ چیزی نمی‌تواند بمباران بیمارستان یا کشتار غیرنظامیان را توجیه کند.

ریاست جمهوری الجزایر طی بیانیه‌ای بمباران بیمارستان معمدانی غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی را قویاً محکوم کرد.

گروه جهاد اسلامی فلسطین نیز ادعای رژیم صهیونیستی را رد کرد. سخنگوی جنبش جهاد اسلامی فلسطین در گفتگو با الجزیره ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه بمباران بیمارستان معمدانی در غزه در نتیجه شلیک ناموفق موشک این جنبش بوده، را به شدت رد کرد و آن را ادعایی باطل خواند.

دبیرکل سازمان ملل نیز اعلام کرد که در مقابل کشته شدن صدها غیر نظامی فلسطینی در بمباران بیمارستانی در غزه احساس وحشت می‌کنم.

سفر «جو بایدن»، رییس جمهور آمریکا به اردن لغو شد و کاخ سفید اعلام کرد که بایدن سفر خود را به اردن پس از مشورت با پادشاه این کشور لغو کرده است.

کاخ سفید با اشاره به اینکه بایدن راهی تل آویو شده، تاکید کرد که او کشتار فلسطینیان در بیمارستان غزه را صمیمانه تسلیت می‌گوید.

از سوی دیگر برخی منابع اعلام کردند که جو بایدن رییس جمهور آمریکا کاخ سفید را به مقصد فلسطین اشغالی ترک کرده است.

همزمان وزیر امور خارجه اردن هم اعلام کرد که نشست چهارجانبه فردا چهارشنبه در امان را لغو کردیم. وزیر خارجه اردن در گفتگو با الجزیره بیان کرد: «تصمیم گرفتیم این نشست چهارجانبه را لغو کنیم، زیرا واشنگتن قادر به اتخاذ تصمیم توقف جنگ نیست. این تصمیم با مشورت تشکیلات خودگردان و قاهره و رایزنی با واشنگتن اتخاذ شده است.» به گفته وزیر خارجه اردن بمباران بیمارستان معمدانی در غزه جنایتی وحشیانه است که به هیچ وجه نمی‌توان در برابر آن سکوت کرد و سفر روز چهارشنبه رییس جمهور آمریکا به اردن انجام نخواهد شد.

اردن هم در پی بمباران وحشیانه بیمارستان معمدانی در غزه در این کشور ۳ روز عزای عمومی اعلام کرد.

گروه‌های مقاومت در لبنان و یمن به جنایت بزرگ بمباران بیمارستان غزه واکنش نشان دادند.

انصار الله یمن در واکنش به بمباران بیمارستان معمدانی غزه گفت: «اسرائیل تمامی خطوط قرمز را زیر پا گذاشته و تنها با زور و قدرت باید با آن تعامل کرد.»

حزب الله لبنان نیز اعلام کرد که جنایت بیمارستان معمدانی نقاب از چهره کریه و جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و همپیمانش واشنگتن برداشت. به گفته حزب الله، پیام ما واضح و روشن است، این روزی است که رخدادهای زیادی در پی آن در مسیر مقاومت و انتقام‌گیری از ظالمان خواهد آمد.

از سوی دیگر، تظاهرات یمنی‌ها در محکومیت کشتار وحشیانه رژیم صهیونیستی در بیمارستان معمدانی غزه برگزار شده است.

ایران، عراق و لبنان در پی بمباران وحشیانه بیمارستان معمدانی در غزه و به خاک و خون کشیدن صدها فلسطینی بی‌گناه اعلام عزای عمومی کردند.

در لبنان نیز تظاهرات کنندگان علیه بمباران بیمارستان معمدانی در غزه در شهر بیروت، پرچم حماس و فلسطین را روی دیوار سفارت آمریکا برافراشتند. تصاویر نشان می‌دهد که خیل عظیم تظاهرات کنندگان در لبنان در محکومیت حمایت‌های آمریکا از رژیم صهیونیستی و جنایات آن علیه مردم غزه، در حال حرکت به سمت سفارت این کشور در بیروت هستند.

تظاهرات موتوری لبنانی‌ها به سمت سفارت آمریکا در محکومیت بمبارن بیمارستان معمدانی غزه انجام شد و ارتش تمامی راه‌ها به سمت سفارت را مسدود کرد.

مردم کویت هم در محکومیت کشتار فلسطینیان در بیمارستان معمدانی غزه تظاهرات کردند.