دانشگاه آزاد اسلامی جنایت رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان و مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بیانیه‌ای جنایت هولناک و وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی در حمله به بیمارستان معمدانی و به شهادت رساندن صدها تن از مردم مظلوم غزه را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«جنایت هولناک و وحشیانه رژیم سفاک صهیونیستی در حمله به بیمارستان معمدانی و به شهادت رساندن صدها تن از مردم مظلوم غزه، بار دیگر چهره نحس و خبیث این رژیم نامشروع، جعلی و ساختگی را در مقابل دیدگان ملت‌ها و دولت‌های جهان قرار داد.

اعضای هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان و مسئولان «دانشگاه آزاد اسلامی» این جنایت هولناک را شدیداً محکوم کرده و به همراه دولت و ملت بزرگ ایران اسلامی، ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای ملت مظلوم فلسطین به ویژه شهدای اخیر غزه، در تجمعات و تظاهرات ضد صهیونیستی در سراسر ایران اسلامی، شرکت فعال و انقلابی خواهند داشت.

«دانشگاه آزاد اسلامی» با تمام توان علمی، پزشکی، فناوری، فرهنگی و اجتماعی در خدمت ملت مقتدر و مظلوم فلسطین و جبهه مقاومت است.

بی تردید این جنایت هولناک نشان داد رژیم صهیونیستی در حال مرگ و فروپاشی است و عملیات غرورآفرین «طوفان الاقصی» نشان داد «اسرائیل به زودی از بین خواهد رفت» و هیچ خباثت و شرارتی نه تنها مانع شکست نهایی و اضمحلال آن نخواهد بود، بلکه بر سرعت و شدت آن خواهد افزود.»

«وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون»