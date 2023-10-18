برخورد قاطع با عاملین جنایت بیمارستان المعمدانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد رضا رادان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی پیامی با اعلام انزجار از جنایت رژیم صهیونیستی در غزه از تمام نهادهای جهانی برخورد قاطع با عاملین و دستور دهندگان این جنایت را خواستار شد.

متن پیام به شرح زیر است:

بَعَثْنا عَلَیْکُمْ عِباداً لَنا أُولِی بَأْسٍ شَدِیدٍ فَجاسُوا خِلالَ الدِّیارِ وَ کانَ وَعْداً مَفْعُولاً "سوره اسرا آیه ۵"

اکنون بیش از ۷۵ سال از اشغال فلسطین و قدس عزیز توسط اشغالگران صهیونیست می‌گذرد و در طول این سال‌ها جهان شاهد جنایات بی شمار و ظلم فراوان علیه ملت مظلوم فلسطین و حتی کشورهای منطقه بوده است. جنایت وحشیانه و هولناک رژیم دیو سیرت و کودک کش صهیونیستی در بمباران بیمارستان المعمدانی غزه که به جان باختن بیش از هزار زن و کودک بی گناه انجامید، سند دیگری از خوی خون ریز و رسم وحشیانه این رژیم نژادپرست و ظالم را پیش روی جهانیان گشود.

آنچه که دیشب در غزه رخ داد یک جنایت جنگی عیان بود که سندی روشن و متقن از ارتکاب جنایت علیه بشریت توسط سران این رژیم غاصب در محاکم قضائی جهانی به شمار می‌رود. در سوی دیگر این جنایت، ملتی بزرگ، صبور و مظلوم قرار دارند که بر ویرانه‌های این جنایت بر حق مشروع خود مبنی بر ایستادگی و ماندن بر خاک آبا و اجدادی خود پایمردی می‌کنند و از پیر و جوان، زن و مرد و حتی کودکان آن بر آرمان بزرگ رهایی قدس و حذف این غده سرطانی از جغرافیای جهانی هم پیمان و هم عهد هستند.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اعلام انزجار از این جنایت بزرگ و اعلام همدردی و همراهی با مردم غزه در این حماسه بزرگ و عملیات غرور آفرین طوفان الاقصی، جنایت بیمارستان المعمدانی را محکوم و از تمام نهادهای جهانی برخورد قاطع با عاملین و دستور دهندگان این جنایت را خواستار است و اعلام می‌دارد که بنا بر فرمایش قرآن کریم به زودی بندگان صالح خداوند چنان عرصه را بر جنایتکاران صهیونیست تنگ خواهند کرد که برای فرار به هر گوشه‌ای پناه خواهند برد اما وعده خداوند محقق خواهد شد.