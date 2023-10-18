به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در واکنش به حمله وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی به بیمارستان المعمدانی در نوار غزه بیانیه‌ای صادر کرد و این اقدام را قتل عامی وحشیانه و جنایتی در حق غیر نظامیان دانست.

مشروح متن این‌بیانیه به این‌ترتیب است:

جنایت جدید رژیم جعلی، نژادپرست و کودکش صهیونیستی به نوار غزه و بمباران وحشیانه بیمارستان المعمدانی در سایه حمایت آمریکا و دیگر دولت‌های ضدبشری غربی بار دیگر پرده از خوی جنایت گری و تجاوزگری صهیونیست‌ها و حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آنها کنار زد.

بی تردید این جنایت بزرگ یزیدیان زمان که منجر به شهادت و مجروح شدن بیش از ۸۰۰ نفر زن و کودک مظلومی شد که به بیمارستان پناه آورده بودند، موجب پشیمانی این رژیم و حامیان آنها خواهد شد.

حمله اخیر صهیونیست‌ها به غزه و بمباران پناهگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز عمومی و تأسیسات آب و برق و تداوم جنایات رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین محصول شکست بی‌سابقه و مفتضحانه امنیتی، اطلاعاتی، سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی در عملیات غافلگیرانه و غرورآفرین «طوفان الاقصی» و تن دادن برخی دولت‌های عربی به عادی سازی روابط با رژیم غاصب و اشغالگر قدس است.

خط سازش و عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و جلاد صهیونیستی نه تنها به تضمین امنیت صهیونیست‌ها منجر نخواهد شد، بلکه ظرفیت‌های مقاومت‌های اسلامی و ضد صهیونیستی همچون طوفان الاقصی در بین ملت‌های مسلمان را ارتقا و همانند گدازه‌های آتش بر سر اشغالگران سرزمین فلسطین فرود خواهد آورد.

یقیناً ملت مظلوم فلسطین و مجاهدان و مبارزان شجاع فلسطینی با تأسی به ندای قرآنی «فَاستَقِم کَما أُمِرتَ وَمَن تابَ مَعَکَ وَلا تَطغَوا إِنَّهُ بِما تَعمَلونَ بَصیرٌ»، عزم و اراده مقاومت و ایستادگی برابر اشغالگران را مستحکم‌تر کرده و با اقتدار و صلابت بیشتر، مسیر غلبه بر رژیم آپارتاید صهیونیستی و آزادی قدس شریف و سرزمین مقدس فلسطین را هموارتر و تا رفع غده سرطانی از جغرافیای جهان اسلام آرام نخواهند نشست.