ساعت نابودی رژیم کودک کش اسراییل به جلو افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی و سید محمود حسینی پور با صدور بیانیه‌ای مشترک حمله بی رحمانه و ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل به بیمارستان المعمدانی و شهادت مسلمانان در نوار غزه را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: جنایت ضد بشری و جنگی رژیم غاصب صهیونیستی در حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی و شهادت مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین در باریکه غزه نماد و نمود قساوت، سنگدلی و اقدامات ضد انسانی است که در تاریخ بشریت برای همیشه ثبت و ضبط خواهد ماند.

در ادامه تصریح شده است: نیروهای جنایتکار صهیونیستی با این قتل عام وحشیانه با موشک باران مرکز بیمارستانی که مظلوم ترین انسان‌ها تحت درمان و رنج قرار داشتند، فجیع‌ترین کشتار را علیه بشریت به راه انداخته و هزاران نفر از زنان و کودکان بی دفاع را به خاک و خون کشیدند.

همچنین تاکید شده است: این اقدام و گسترش حملات وحشیانه که همدلی و همراهی اکثر مردم مسلمانان جهان و مردم آزادیخواه و نهادهای بین المللی غیروابسته به رژیم صهیونیستی را به همراه داشت، جهانیان را متوجه نهاد ضدبشری این رژیم کودک کش و حامیان سنگدل آن کرد.

در این بیانیه آورده شده است: بی شک تداوم این نوع حملات و اقدامات ددمنشانه عواقب وخیمی برای امنیت و ثبات منطقه در پی خواهد داشت و البته ساعت نابودی این سیستم آدم کش را به جلو خواهد انداخت.

این‌جانبان؛ اقدام نابخردانه و ضدبشری رژیم صهیونیستی را در بیمارستان المعمدانی غزه را شدیداً محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌الملل خواستاریم که به مسئولیت قانونی خود عمل کرده و اسرائیل را از ارتکاب جنایات بیشتر در حق غیر نظامیان بازداشته و این رژیم منحوس و غیرقانونی را متوجه عواقب اقدامات غیرانسانی اش بنماید و اسرائیل را از ارتکاب جنایات بیشتر در حق غیر نظامیان بازدارد.

بار دیگر ضمن انزجار شدید از اقدامات ضدبشری رژیم جعلی و جنایت کار اسرائیل و جنایت جنگی اخیر در حمله به بیمارستان غزه، هم راستا با سراسر کشور در همدلی با مردم مسلمان و مظلوم غزه روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام می‌کنیم و از مردم بصیر، ولایتمدار و همیشه در صحنه استان مازندران خواستاریم با تجمعات گسترده و سراسری، وحشی گری و نسل کشی رژیم منحوس و صهیونیستی اسرائیل را محکوم نموده و برگ زرین دیگری را در دفتر خاطرات حمایت از قدس شریف و مردم بی دفاع غزه ثبت و درج کنند.