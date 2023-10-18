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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۸

در بیانیه ای آمده است؛

ساعت نابودی رژیم کودک کش اسراییل به جلو افتاده است

ساعت نابودی رژیم کودک کش اسراییل به جلو افتاده است

ساری-نماینده ولی فقیه و استاندار مازندران با محکوم کردن حمله بی رحمانه رژیم غاصب اسراییل عنوان کردند که اقدامات ددمنشانه ساعت نابودی این رژیم کودک کش را جلو انداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی و سید محمود حسینی پور با صدور بیانیه‌ای مشترک حمله بی رحمانه و ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل به بیمارستان المعمدانی و شهادت مسلمانان در نوار غزه را محکوم کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: جنایت ضد بشری و جنگی رژیم غاصب صهیونیستی در حمله وحشیانه به بیمارستان المعمدانی و شهادت مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین در باریکه غزه نماد و نمود قساوت، سنگدلی و اقدامات ضد انسانی است که در تاریخ بشریت برای همیشه ثبت و ضبط خواهد ماند.

در ادامه تصریح شده است: نیروهای جنایتکار صهیونیستی با این قتل عام وحشیانه با موشک باران مرکز بیمارستانی که مظلوم ترین انسان‌ها تحت درمان و رنج قرار داشتند، فجیع‌ترین کشتار را علیه بشریت به راه انداخته و هزاران نفر از زنان و کودکان بی دفاع را به خاک و خون کشیدند.

همچنین تاکید شده است: این اقدام و گسترش حملات وحشیانه که همدلی و همراهی اکثر مردم مسلمانان جهان و مردم آزادیخواه و نهادهای بین المللی غیروابسته به رژیم صهیونیستی را به همراه داشت، جهانیان را متوجه نهاد ضدبشری این رژیم کودک کش و حامیان سنگدل آن کرد.

در این بیانیه آورده شده است: بی شک تداوم این نوع حملات و اقدامات ددمنشانه عواقب وخیمی برای امنیت و ثبات منطقه در پی خواهد داشت و البته ساعت نابودی این سیستم آدم کش را به جلو خواهد انداخت.

این‌جانبان؛ اقدام نابخردانه و ضدبشری رژیم صهیونیستی را در بیمارستان المعمدانی غزه را شدیداً محکوم می‌کنیم و از جامعه بین‌الملل خواستاریم که به مسئولیت قانونی خود عمل کرده و اسرائیل را از ارتکاب جنایات بیشتر در حق غیر نظامیان بازداشته و این رژیم منحوس و غیرقانونی را متوجه عواقب اقدامات غیرانسانی اش بنماید و اسرائیل را از ارتکاب جنایات بیشتر در حق غیر نظامیان بازدارد.

بار دیگر ضمن انزجار شدید از اقدامات ضدبشری رژیم جعلی و جنایت کار اسرائیل و جنایت جنگی اخیر در حمله به بیمارستان غزه، هم راستا با سراسر کشور در همدلی با مردم مسلمان و مظلوم غزه روز چهارشنبه را عزای عمومی اعلام می‌کنیم و از مردم بصیر، ولایتمدار و همیشه در صحنه استان مازندران خواستاریم با تجمعات گسترده و سراسری، وحشی گری و نسل کشی رژیم منحوس و صهیونیستی اسرائیل را محکوم نموده و برگ زرین دیگری را در دفتر خاطرات حمایت از قدس شریف و مردم بی دفاع غزه ثبت و درج کنند.

کد مطلب 5915176

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