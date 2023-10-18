به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز که گزارش اولیه خود برای پوشش حمله وحشیانه صهیونیست‌ها به بیمارستان «الاهلی» غزه را با تیتر «حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان غزه با ۵۰۰ کشته» منتشر کرده بود، در اقدامی ناشیانه و غیرحرفه‌ای و دال بر حمایت از رژیم صهیونیستی، تیتر این گزارش را به طور کامل تغییر داد!

رژیم کودک کش صهیونیستی دیشب (سه‌شنبه) ابتدا از مردم خواست تا برای در امان ماندن از بمباران‌ها و کشتار وحشیانه این رژیم در بیمارستان پناه بگیرند و سپس در اقدامی ددمنشانه بیمارستان را هدف حمله قرار داد. در این حمله که از بمب‌های آمریکایی ارسال شده برای رژیم صهیونیستی استفاده شد هزاران زن و کودک بی‌گناه به خاک و خون کشیده شدند.

اشرف القدره، سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که در نتیجه بمباران بیمارستان المعمدانی بیش از ۸۰۰ فلسطینی به شهادت رسیدند. منابع رسانه‌ای غیر رسمی اما آمار شهدا را بالای ۱۰۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما تا کنون آمار دقیق شهدا و زخمی‌ها اعلام نشده است.

نیویورک‌تایمز گزارش اولیه خود درباره این حمله را به نقل از وزارت بهداشت فلسطین با تیتر «حمله هوایی اسرائیل به بیمارستان غزه با ۵۰۰ کشته» منتشر کرد و ساعاتی بعد تیتر همین گزارش را به «اسرائیل و فلسطینیان بابت انفجار در بیمارستان غزه که صدها نفر را کشت، یکدیگر را مقصر می‌دانند»!

آمریکا به طور رسمی هیچ کسی را مسئول حمله دیشب معرفی نکرده اما پنتاگون از رژیم صهیونیستی خواسته است تا به «قوانین جنگ» احترام بگذارد و کاخ سفید نیز اعلام کرد که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تا اسرائیل را با «چندین سوال دشوار» بازخواست کند!

به‌دنبال حمله غافلگیرکننده شنبه هفته گذشته مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیه رژیم صهیونیستی که از آن به عنوان «طوفان الاقصی» یاد می‌شود، تل‌آویو در اقدامی وحشیانه مناطق غیرنظامی نوار غزه را هدف بمباران جنگنده‌های خود قرار داد.

رژیم صهیونیستی از روز دوشنبه نیز دستور محاصره کامل نوار غزه را صادر و ضمن قطع آب و برق، از ورود سوخت و مواد غذایی به این منطقه جلوگیری کرده است. در پی حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به غیرنظامیان غزه و براساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین، شمار شهدای فلسطینی تاکنون به بالغ بر ۳ هزار و ۳۰۰ نفر رسیده است.