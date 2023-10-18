دریافت 34 MB کد مطلب 5915179 https://mehrnews.com/x33hDX ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹ کد مطلب 5915179 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹ رجزخوانی میثم مطیعی برای صهیونیستها در حرم مطهر امام رضا(ع) تصاویری از تجمع مردم در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در حرم مطهر رضوی را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم بجنورد در محکومیت نسل کشی رژیم صهیونیستی تجمع اساتید بسیجی دانشگاههای تهران در اعتراض به جنایات اسرائیل سیاهپوشی حرم مطهر رضوی در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به غزه لغو اهدای جایزه ادبی به نویسنده فلسطینی برچسبها میثم مطیعی نوحه و مداحی رژیم صهیونیستی رجزخوانی مقاومت فلسطین مداحی میثم مطیعی فلسطین
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