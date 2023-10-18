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کد مطلب 5915179
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۲۶ مهر ۱۴۰۲، ۱۲:۴۹

رجزخوانی میثم مطیعی برای صهیونیستها در حرم مطهر امام رضا(ع)

رجزخوانی میثم مطیعی برای صهیونیستها در حرم مطهر امام رضا(ع)

تصاویری از تجمع مردم در اعتراض به جنایات رژیم صهیونیستی در حرم مطهر رضوی را مشاهده می‌کنید.

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